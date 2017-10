[Idioţenii promoţionale]

[Idioțenii promoționale]

[Fapt] Ministerul Turismului a alocat 500.000 euro pentru achiziționarea și montarea a 3.750 de indicatoare turistice, în zonele în care sunt monumente UNESCO [/Fapt] [Matematică] Achiziționarea și montarea unui singur indicator costă statul român aproape 133 euro [/Matematică] [Lege] O firmă mică va plăti impozit minim de 500 euro/an, din 2010 [/Lege] [Fapt divers] 100.000 de IMM-uri au pus lacăt la ușă, din cauza impozitului minim, în timp ce mulți alți mana-geri pierd teren, pierd bani, pierd timp, se apropie de faliment/suspendare [/Fapt divers] [Statistică] Românii au penultimul salariu minim din UE, de numai 153 euro/lună [/Statistică] [Alt fapt divers] Crește numărul șomerilor, al tinerilor cu facultate care trimit 20 de CV-uri și nu sunt angajați nicăieri, pentru că, vorba lui Băsescu, n-are țara nevoie de filozofi [/Alt fapt divers] [Întrebări ajutătoare] De ce să promovezi un monument, când nu ai cum să ajungi la el, pentru că drumurile noastre sunt infecte? De ce ai vrea să speli un măr stricat? De ce vopsești gardul? De ce crezi că turiștii vor uita de mizerie, câini, mitocani, gropi, aglomerație, mediocritate în servicii, calitate și cearșafuri, la vederea unui indicator colorat? [/Întrebări ajutătoare] [Declarație oficială] Gheorghe Pogea: „Contracția economică va fi de 8%, în 2009”. Și suntem abia în iulie… [/Declarație oficială] [Insultă] Idioților, e clar că e criză și voi dați 500.000 euro pe panouri colorate!!! Și nu este singurul caz. Toată lumea din ministere face promovare în gol, pentru chestii sterile de genul „îmbunătățirii organului și aparatului și mecanismului” [/Insultă] [Observații de bun simț] a) Cu 500.000 euro scutești 1.000 de firme de la plata impozitului minim, timp de 12 luni. Firmele trăiesc, produc, mișcă bani, țin locuri de muncă. 1.000 de firme! Nu două, nu trei, nu 100, câte sunt cele care apucă să vadă la față un ban european; b) Cu 500.000 euro ajuți 326 de firme, cu câte 10 angajați fiecare, să nu dea oameni afară. În loc să trimită personal în șomaj, să taie contracte, să iasă în pierdere, firmele ar avea o șansă de a trăi, produce, mișca bani. Nu? Vrei să le iei și ultimii bani? OK, atunci ei vor munci la negru, te vor fura cu și mai multă perseverență, te vor înjura și mai cu spor. Felicitări!; c) Cu 500.000 euro cumperi 200.000 de mături, le împarți prin Mamaia și organizezi o zi festivă în care toată lumea să iasă și să măture 3 - 4 metri pătrați. După care, poți să pui panouri colorate; d) Cu 500.000 euro faci un centru pentru câinii vagabonzi, îi aduni acolo, îi vinzi, îi hrănești, nu contează, scapi litoralul (sau orice altă zonă) de această problemă; e) cu 500.000 euro asfaltezi ceva, repari ceva, schimbi ceva important, după care promovezi ce vrea inima ta [/Observații de bun simț] [Concluzie] N-avem, că am băgat banii în promovarea materialului de față [/Concluzie]