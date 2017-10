Şi noi ne-am săturat

Și noi ne-am săturat

Făuritorii Constanței decadente și-au scos iar ustensilele la paradă. Cu casca pe cap și lopata în mână, pesediștii constănțeni ies la înaintare ori de câte ori vine vorba de miza cea mai mare - votul. Nu lipsește din ofertă bineînțeles nici pastrama, că tot suntem în plină toamnă, și un vin rooooooșuuuuu, numai bun să le susțină… campania. Și nu atât pe cea electorală, cât mai mult pe cea de… umilire. De data aceasta ei pledează în aceeași formulă și cu aceeași politică guvernată de înclinația spre decadență în campania pentru prezidențiale. „Noi construim”, spun ei… „Ce?”, ar putea întreba unii dintre noi, mai exact cei care nu credem în poveștile ieftine și perverse pe care ni le servesc de atâția ani. Sincer, „CE???”. Că am mai spus-o și o repet: intră în atribuțiile oricărei administrații locale de bun simț, METROPOLITANE (unde mai pui?) și, pe deasupra, cu pretenții europene să asigure locuitorilor oricărei urbe condiții umane de trai. Suntem în secolul XXI, când apa caldă, drumurile fără gropi, căldura în apartamente și iluminatul public nu ar mai trebui să ne dea pe spate! Nu ar mai trebui să fie un atu în lupta pentru alt și alt mandat! „Ne-am săturat”, mai spun pesediștii de la Constanța în această campanie perversă… Oare?! S-au săturat de ce?! De traiul bun și de statutul de vătaf pe moșia pe care și-au însușit-o, călcând peste cadavre?! Poate. Și dacă tot v-ați săturat, stimabililor, de ce nu ne lăsați, să vă duceți… mult și bine?! Că doar, acum, după vreo zece ani de domnie și de îndobitocire a celor mulți și avizi după un kil de zahăr, un pui și-o sticlă de ulei, ați avea unde să mergeți… Acum, la aproape zece ani de prosperitate a firmelor pe care, atunci când v-ați „înroșit“, le cam păstoreați spre faliment, de ce v-ați săturat? E o vorbă în popor cum că nemulțumitului i se ia darul, după cum se spune și că ce-i mult strică. Mizez încă pe demnitatea poporului român, pe mintea românului cea de pe urmă și sper că, într-o bună zi, va cântări mai bine ceea ce i se întâmplă. Va vedea adevărata față a fantelui care-și pune degrabă haina de paiață pentru a profita de credulitatea unor creaturi cu poale (nu prea) lungi și minte scurtă, dar o schimbă cât ai zice pește pe o cască și-o lopată ca să poată să se lase mângâiat pe frunte de bunicuțele din parc. Cât despre alții, care-și pun casca pe cap Dumnezeu știe de ce, poate doar ca să-i apere de contactul cu asfaltul după o subită criză de spondiloză… păcat de votul celor mulți. Din respect pentru social - democrați, alții decât cei din gașca de la Constanța, fac o mențiune: nu am nimic cu pesediștii. Să nu fiu greșit înțeleasă. Sunt și social-democrați adevărați, politicieni și oameni pe deasupra, (și mă limitez la a da exemplu doar aripa Vasile Dâncu de la Cluj) pe care nu îi poți amesteca în aceeași oală cu „constructorii” decadenței de la malul mării, deși sunt înregimentați politic tot sub simbolul celor trei trandafiri. Îi separă însă multe și aș începe numai cu respectul față de… cei mulți.