Şi astfel statul „legiferează“ meditaţiile…

Și astfel statul „legiferează“ meditațiile…

De la educatoare și până la cel mai de rang profesor, toți comentează bătaia de joc căreia i-au căzut victimă. Acest 5% mărire în rând cu toți bugetarii seamănă a mascaradă ce îndeamnă la revoltă. Înainte de a ajunge prim ministru, Emil Boc afirma că profesorii nu sunt cerșetori și „nu ne ștergem cu ei pe picioare”. Ecaterina Andronescu a susținut cu atâta tărie mărirea de 50% a salariilor profesorilor încât am fi zis că va stoarce piatra seacă să se țină de cuvânt. Iar acum, ajunsă ministru, declară că-și va da demisia dacă nu-i aprobă Guvernul inițiativele. Cui folosește ieșirea ei din scenă pe ușa din dos? Criteriile de performanță pe care guvernul le tot intro… bagă în față nu sunt altceva decât o ultimă găselniță pentru a nu aplica o lege perfect valabilă (228/2008) și nu sparg cercul vicios pe care pactul pentru educație l-a evidențiat: profesori prost plătiți = profesori nepregătiți = educație deficitară = profesori prost plătiți… etc. Pe de altă parte, e foarte adevărat că pe motiv sau nu că au salariile cele mai mici din România, despre activitatea la catedră aflăm tot felul de lucruri nu tocmai… elogioase. Se simt demotivați sau nemotivați sau cum or fi și unii chiar dezonorează tagma profesorimii. Sunt aceia care așteaptă la mână întinsă mărirea la grămadă, cu toate că ei nu s-au evidențiat niciodată. Buni sau prea puțin, nici măcar aceia nu meritau această prea lungă amăgire. Sindicaliștii sunt convinși că nu toată lumea este la înălțimea acestei aprigi lupte, dar nici nu pot înceta să-și susțină cauza. Pentru acei profesori care fac naveta pe un salariu de 7 milioane, pentru acei profesori care se simt umiliți în fața unei clase cu elevi „utilați” de părinți inclusiv cu mașini ultimul răcnet, pentru acele cadre didactice care-n devotamentul lor își sacrifică familia. Să sperăm că nu vom ajunge ca-n Olanda, să căutăm cu disperare profesori copiilor noștri pentru că toate cadrele didactice s-au îndreptat spre meserii mai bănoase. Ori să-i trimitem la școală doar pentru ca mai apoi să-i desăvârșim la meditații cu aceiași profesori de la catedră. Care de 5 la sută vor munci în clasă, iar de 95 la sută în particular…