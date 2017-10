Huligani cu epoleţi

Huligani cu epoleți

Mitingul așa zișilor polițiști cu apucături de bandiți și infractori a creat mari dispute. Personal, cred că a fost un protest al milițienilor, nu al unor polițiști dintr-o țară democratică, nemulțumiți, pe bună dreptate, că le-au fost reduse veniturile. Și nu mă refer, neapărat, la acel „Ieși afară, javră ordinară!”, chiar dacă astfel au încălcat jurământul, au insultat și agresat instituția prezidențială, cea care reprezintă autoritatea statului prin CSAT. Pe mine m-a enervat atunci când am văzut că niște indivizi îmbrăcați în uniforma statului, cumpărată din banii NOȘTRI, au început să-și arunce caschetele. Păi bine, frate, ca să nu te bată pe tine soarele în cap, eu dau, lună de lună, 16% din salariu! În plus, niște indivizi care își bat joc de însemnele naționale nu au ce căuta în rândul celor care ar trebui să apere cetățenii unei țări, fie ea și România. Mă întreb cum să mai am respect față de niște persoane îmbrăcate în haina statului care, la prima supărare, aruncă cu cascheta de pământ. Ar mai urma doar să scoată pistoalele și să-și facă singuri dreptate. Modalitatea prin care și-au arătat nemulțumirile a creat un precedent periculos, cu atât mai mult cu cât a venit de la o categorie socială cu pretenții. Am prieteni, colaboratori sau simple cunoștințe care lucrează în Poliție. Știu că le este foarte greu de când li s-au redus veniturile, că unii nu-și mai pot plăti ratele la case, că își cumpără din banii lor consumabile la serviciu dar, în același timp, acești oameni înțeleg criza prin care trece toată țara și sunt convinși că peste ceva timp lucrurile vor reveni la normal. Pe de altă parte, chiar nu-i înțeleg pe cei nemulțumiți, pentru că nimeni nu-i ține cu forța la stat. Doar dacă nu iau în calcul că unii s-au obișnuit să taie frunză la câini, prin birouri, pe salarii babane, de au făcut burți ce nu le sunt favorabile dacă ar fi nevoiți să plece altundeva și ar trebui să pună osul la treabă. Vizavi de cele întâmplate, ministrul Blaga a anunțat deja sancțiuni și cei care s-au purtat ca niște huligani pe stadion merită să fie dați afară. Chiar dacă în aceste vremuri salariile în Poliție au scăzut, sunt mulți tineri bine pregătiți, serioși și educați care îi pot înlocui în orice secundă pe cei care se cred buricul pământului și se jelesc ca niște fete mari rămase nemăritate, atunci când bugetul statului nu mai poate suporta salariile lor de lux. Meseria de polițist se practică de bărbați adevărați și nu de niște indivizi care nu știu cum să se descurce atunci când dau puțin de greu. În concluzie, îmi place să cred că cei care au schimbat traseul marșului fără autorizație, cei care își aruncau caschetele, scandau lozinci de huligani și își fluturau degetul mijlociu în aer, nu erau polițiști adevărați, ci doar niște diversioniști infiltrați sau simpli milițieni. Drepturile nu se câștigă cu înjurături și prin încălcarea legii, ci prin corectitudine și profesionalism. Săptămâna trecută, în stradă, mai mult ca sigur, au ieșit milițienii. Aștept cu interes, pe 7 octombrie, o reacție a polițiștilor.