Highlander de România

Deși campania electorală nu a început, cu toate că partidele nu prea se înghesuie să anunțe cine o să îi reprezinte în confruntarea electorală pentru localele de anul viitor, în ciuda faptului că alegătorii nici nu vor să audă de alegeri, sunt totuși unii care știu foarte bine ce vor pentru viitorul…. lor. Scaunul de primar e al dracului de tentant și oricât ar fi el de hulit și contestat dă speranțe multora dintre cei care tânjesc de ani buni după el și încredere altora care s-au acomodat deja cu pionezele și îl găsesc acum confortabil. Deunăzi, Mihai Petre făcea dezvăluiri privind iminenta lui candidatură la Primăria Constanța în 2012 (?!). Sigur pe el și foarte motivat, convins de faptul că în 2008 PD Constanța va fi reprezentat în alegeri de Mironescu și destul de pesimist în ceea ce privește șansa colegului de partid din moment ce el se vede următorul desemnat în respectiva cursă, Petre se visează de ani buni candidat al PD-ului pentru Primăria Constanța. Amenință chiar cu începerea campaniei electorale din vara anului viitor. Pe ce se bazează, însă, când tânjește la respectiva funcție, nu știm încă. Dar, nu-i așa, se spune că „speranța moare ultima”… Antoneta Mândrescu, primărița de la Comana, este și ea pe lista celor care se văd primari și peste… două mandate. Conform propriilor declarații, Mândrescu e sortită funcției de „prim gospodar al satului” inclusiv în mandatul 2012 - 2016, „amenințând” chiar: „nici în 2008 și nici în 2012, nu veți scăpa de mine”. Asta da, voință… Mai adăugăm, cu voia dumneavoastră, pe listă, pe Mariana Gâju, care, și ea, își dezarmează toți contracandidații când vine vorba de Primăria Cumpăna, simțindu-se în elementul ei în postura de „doamna primar”… Nu pare să se dea plecat din primărie, anul viitor, nici edilul social – democrat din Basarabi, Nicolae Crivineanu… Apoi, nici liberalii nu sunt mai prejos. Ionel Chiriță, edilul Hârșovei, a apelat la un sondaj din care, cum altfel să reiasă dacă nu că el e „the best“. Așadar, și liberalul trage la competiția de anul viitor… Ultimul pe listă, dar în nici un caz cel de pe urmă, e nimeni altul decât Răducu al nostru. De câte ori nu l-ați auzit pe Mazăre că s-a săturat, că e greu să fie primar mai ales când e hărțuit de sistem, de câte ori nu l-ați văzut cum plânge el pe umărul presei că îl hăituiește DNA pe el și pe oamenii lui pentru o sticlă de wisky și un carton de țigări, că se gândește să renunțe și, mai nou, cică în 2008 ar fi ultima lui tură în raliul „Primărie“. Oare?! Deci, după cum spuneam, greu al dracului, dar nu-i de lăsat din mână. Se pare că odată ce intră pe ușa primăriei, unora li se îndulcește că nu se mai dau plecați de acolo. Vezi bine și parlamentarii care dau din coate pentru uninominal dar îi furnică pielea când se gândesc că s-ar putea să nu mai prindă un loc în Parlament, tot ei își fac avânt să dea guvernul jos dar sentimentul de nesiguranță de după îi potolește și, uite așa, de dragul proiectelor și cu gândul la binele nostru sunt conducătorii noștri sortiți nemuririi…