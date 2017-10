Heirupism mimat de poliţişti

Heirupism mimat de polițiști

Timp de aproximativ două săptămâni, polițiștii au tot trâmbițat despre campania „Votul ilegal înseamnă închisoare”. Zi de zi, redacțiile ziarelor au fost bombar-date cu diverse comunicate pe această temă. De asemenea, s-au organizat conferințe de presă unde șefii poliției se dădeau mari și tari că oricine va fi prins că încalcă legea electorală va fi vai și amar de el. Ca jurnalist am considerat că inițiativa este de bun augur și de aceea, din trei în trei zile, făceam o revenire în paginile ziarului cu referire la campania oamenilor legii. Intenția mea a fost de a atrage atenția că cei care vor prefera mita electorală sau turismul electoral pot ajunge după gratii. În urmă cu două zile, am constatat că m-am înșelat. De fapt, a fost doar o campanie mascată de un heirupism mimat. Dintotdeauna am crezut în puterea exemplului și mă așteptam ca și acum polițiștii să iasă în față cu cei care sunt prinși cu mâța în sac, să-i dea ca exemple negative, pentru ca toți românii să știe că nu se poate glumi cu așa ceva. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat și, din motive necunoscute, dintre care nu poate să lipsească, totuși, ordinele șefilor, reprezentanții Poliției au tăcut mâlc. În timpul campaniei electorale, trei indivizi, dintre care doi sunt consilieri PSD la Albești, au fost reclamați că ofereau ochelari de vedere unor locuitori. În schimb, oamenii trebuiau să pună ștampila pe numele șefului de la București. Cei doi și un alt simpatizant al aceluiași partid sunt cercetați acum de polițiști pentru mită electorală. Deși, în mod normal, la momentul respectiv, polițiștii ar fi trebuit să facă public acest caz, asta nu s-a întâmplat. Cu siguranță, altfel ar fi stat treaba dacă ar fi fost vorba despre nea Gheorghe sau tanti Mița. Ce s-ar mai fi lăudat oamenii legii! Concret, putem spune că dosarul celor trei a fost ținut la blat. Totuși, în momentul în care informațiile au apărut pe surse, reprezentanții poliției au dat un comunicat de presă în care se menționa și despre mita electorală în cauză. Sec, fără a se spune oficial nici măcar în ce localitate a avut loc infracțiunea, fără a se spune în ce consta șpaga. Sincer, nici nu mă interesa partidul. Era suficient să se afle că niște oameni politici nu au avut suficientă încredere în forța partidelor și au încercat să cumpere voturi pentru șefii lor. În final, pot să spun doar că atitudinea celor care dau dispoziții la IPJ Constanța mi-a lăsat un gust amar și mă face să cred că interesele personale sunt puse mai presus de interesele comunității.