Grevă la plic

Școala va începe din nou cu grevă. Profesorii recurg din nou la aceeași formă de șantaj, perfecționată de ei an de an. Cu câteva zile înainte de începerea noului an școlar, amenință cu greva. Vor salarii mai mari, sporuri și alte facilități. Solicitările lor mi se par firești, mai puțin însă forma și formula sub care le cer. Toată vara nu au scos niciun cuvânt despre doleanțele lor. Fie au fost ocupați prea tare cu bacul, fie au plecat în concediu. Acum, se apropie școala iar ei încearcă să forțeze mâna guvernului, mai ales că ne aflăm în plin an electoral. Cel mai probabil, de dragul unor procente în plus, Tăriceanu&Co vor ceda presiunii. Așa s-a întâmplat de fiecare dată. Puțini s-au gândit însă la copii și părinți, prinși la mijloc în acest permanent război. Pe de altă parte, cadrele didactice cer, an de an, tot mai mulți bani, în contrapartidă însă cu afundarea sistemului educațional în probleme de corupție și fraudă. Nu pot să nu mă gândesc la examenul de bacalaureat din vară, care a stat, de la un capăt la altul, sub semnul șpăgii. Se știe foarte bine despre sumele de bani strânse de elevi în timpul clasei a 12-a, sub genericul „ fond de protocol” (s-a putut plăti și în două tranșe), de chetele făcute la repezeală în curtea școlii pentru profesorii supraveghetori. Iar lucrul ăsta nu se întâmplă de azi, de mâine, ci de o grămadă de ani. Acum șapte ani, când am terminat liceul, s-au strâns câte un milion de copil pentru „protocol” și câte 250.000 lei pentru fiecare profesor supraveghetor. Culmea, cel care insista la părinți să se adune banii era chiar dirigintele. După bacul de anul acesta, discutam cu un tânăr profesor, cunoștință de familie, care mărturisea nonșalant că singurul lui regret după examene a fost că nu a cerut mai mulți bani de la președintele de comisie. Mai ales după ce a apărut în presă că șeful unei comisii la bac ar fi primit, în medie, câteva sute de milioane de lei vechi șpagă. Mai mult, el argumenta că nu e nimic rușinos în a primi bani pentru a închide ochii la copiuțele elevilor, atât timp cât, de la cel mai mare, până la cel mai mic, toți își iau dreptul. Mai avea și alte argumente pro-șpagă la bac, deși el se ferea să îi spună așa, numind-o mai degrabă parte integrantă a sistemului educațional românesc. Revenind la grevă, sunt curios să aflu dacă majorările salariale cerute și odată obținute vor pune capăt bolii care macină învățământul. Sunt curios să văd, după ce leafa unui profesor va ajunge în medie la 1600 de lei, atât cât cer sindicatele, dacă bac-ul se va susține pe bune, fără „protocol” și chete, dacă dascălii vor mai închide ochii de dragul plicului cu bani uitat de clasă, într-o revistă, pe catedră.