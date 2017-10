Glume cu interlopi

Cu ajutorul Justiției și cu ajutorul „prietenilor" cărora le-au spart geamurile sau fețele, dar care și-au retras plângerile apoi, celebrii Frați Vasea sunt liberi. Deja putem să vorbim la timpul trecut despre succesul neașteptat al Poliției constănțene. După ani buni de lupte de stradă și de anchete neduse până la capăt din lipsă de probe, din lipsă de martori sau din lipsă de acuzații, polițiștii reușiseră, în sfârșit, să-i rețină pe câțiva interlopi care chiar săriseră calul. Printre ei, și celebrii frați care erau principalul motiv pentru care Mazăre este nedespărțit de bodyguarzii săi, cei despre care tot orașul vorbește că au coagulat un nucleu de putere și de bani, opus clanului care stăpânește administrativ orașul și județul și dispus la orice pentru a-și menține și extinde influența. Subteranele vieții „mondene" constănțene au concentrat interesul apropiaților - care rezemau zidurile tribunalului la toate termenele -, al presei - gonită din sala de judecată pentru a prezerva… demnitatea interlopilor -, dar și interesul publicului constănțean, pironit cu ochii în televizoare de câte ori detectivul amator Lazarus mai împărtășește din aventurile sale la mal de mare. De înțeles, căci e pasionant ca, în loc să citești romane polițiste cu infractori fioroși de peste ocean, să descoperi, cu uimire, că personaje asemănătoare stau în cartierul tău și se învârt pe aceleași străzi pe care te întorci tu de la serviciu. Pasionant și înfricoșător. Dar s-a întâmplat că Mazăre și Constantinescu, cei doi care făceau spume, în direct la Realitatea, împotriva interlopilor, atunci când le-au atacat hotelul, și-au retras plângerea și asemenea lor au procedat și alte victime. Ceea ce a dat motive instanței de judecată să îi pună în libertate. Și dacă, închiși fiind, au reușit să îi neutralizeze pe aceia care le amenințau grupul de interese, este aproape sigur că restul procesului va fi o glumă. O glumă proastă pe seama noastră, care am urmărit și am mediatizat cazul în așteptarea unui alt deznodământ, dar mai ales pe seama polițiștilor constănțeni, care încă o dată au muncit degeaba.