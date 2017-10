Garcea la Viroaga

Un copil de aproape trei ani a dispărut în luna mai în apropierea satului Viroaga, după ce, neglijenți, părinții, care se aflau la muncile câmpului, l-au lăsat dormind sub o remorcă. Disperați, oamenii au anunțat polițiștii, punându-și toate speranțele în ei. Timp de câteva zile, Poliția a bombardat redacțiile ziarelor și ale posturilor TV cu diverse comunicate de presă prin care anunța că „forțe impresionante”, dotate cu ATV-uri, câini de urmă și două elicoptere, îl caută pe copil. La aproximativ trei luni de la dispariție, un alt comunicat de presă anunța sec că la numai trei kilometri de locul de unde dispăruse micuțul au fost găsite câteva oase și obiecte de îmbrăcăminte care ar putea aparține copilului. Părinții au fost cei care au dat verdictul și au recunoscut bluzița băiețelului. Aceasta este realitatea, restul e cancan! Așadar, un alt eșec al polițiștilor din Constanța, după ce un caz similar s-a petrecut în luna ianuarie la Poarta Albă. Scenariul a fost același, coordonat de mai marii din Poliția Constanța. Un băiat de nouă ani s-a pierdut, aceleași „forțe impresionante”, același rezultat: după 10 zile a fost găsit mort într-un loc prin care polițiștii trecuseră, probabil, legați la ochi. Deși în mod normal, în astfel de cazuri ar fi fost necesare scuze publice și explicații pentru neputința polițiștilor, oamenii legii au băgat capetele în pământ ca struții. Ba mai mult, cei cu funcții mari de conducere în IPJ Constanța, care se băteau cu pumnii în piept că ei coordonează acțiunea, au dat bir cu fugiții. Cu siguranță, alta ar fi fost situația dacă micuțul ar fi fost găsit în viață. Să fi văzut atunci cum s-ar fi înghesuit care mai de care să apară cu declarații. Timp de trei zile, colegii noștri de la CTV au încercat să dezlege misterul căutărilor eșuate și au invitat la una dintre emisiuni capii Poliției din Constanța. Comisarul șef Dorin Colidiuc, adjunctul IPJ Constanța, cel care a și coordonat așa zisele căutări la fața locului, s-a dat lovit, motivând că ar avea probleme de serviciu de rezolvat (de parcă acestea nu erau importante). Nici șeful cel mare, comandantul interimar al IPJ Constanța, comisarul șef Aurelian Zaheu, nu a fost mai prejos. Și el avea altceva de făcut! Așa că, pentru a scăpa de gura presei, au trimis la înaintare carne de tun. Un subinspector care participase la căutări. Spre cinstea lui, a recunoscut public că totul a fost un eșec, după ce 200 de persoane au participat la căutările din apropiere de Viroaga. Cu diplomație, el a încercat să le ia apărarea superiorilor, dar, în același timp, a spus și adevărul: polițiștii trecuseră prin locul unde au fost găsite oasele și hăinuțele copilului. La un moment dat, în timpul acestei emisiuni, la care am fost și eu invitată în calitate de jurnalist la Cuget Liber, realizatorul a dorit să intre în direct, prin telefon, cu șeful IPJ Constanța, Aurelian Zaheu. Am rămas perplexă atunci când producătorul a anunțat că Zaheu nu vrea să intre în direct pentru că nu are nimic de comentat. Aceasta a fost atitudinea unei persoane, care, deocamdată, este interimar la conducerea instituției, dar care intenționează să devină șef „pe bune”, numai că așteaptă organizarea unui concurs. Unul, așa, de ochii lumii! Dar cine știe, poate că după acest eveniment nefericit, va avea destul de mult bun simț și se va răzgândi. Am mai spus și cu altă ocazie și voi repeta faptul că a greși este omenește, dar, vorba aceea, dacă nu accepți furtuna nu ai cum să vezi curcubeul.