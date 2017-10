Fură liniştit! PSD ţine de şase...

Fură liniștit! PSD ține de șase...

„Averile foarte mari vor fi impozitate mai mult, vom integra în economie, în proiecte de interes public, resursele celor care vor înțelege să aducă la suprafață sursele ilicite sau sursele neclare de venituri. Analizăm posibilitatea unei amnistii fiscale pe termen limitat pentru a permite celor care doresc să readucă în circuitul cinstit al economiei resursele pe care le-au obținut poate prin alte mijloace”, a spus Geoană, la finalul săptămânii trecute, făcând referire la măsurile anticriză pe care le propune PSD în cazul în care va ajunge la guvernare. Nu-ți trebuie mult ca să înțelegi că, de fapt, ceea ce a spus Geoană se traduce prin: „Votați, chiar și corupții, și hoții, că avem noi grijă să vă meargă și vouă bine de pe urma lor”... Cât tupeu trebuie să aibă un om politic (mă rog, Geoană așa se pretinde a fi)... sau poate e vorba doar de lipsă de discernământ... ca să vină în secolul XXI, într-o țară care se luptă din greu să-și mai reabiliteze imaginea pe plan internațional în domeniul justiției, cu o astfel de „soluție anticriză”?! Declarația lui Geoană este practic o recunoaștere oficială a corupției drept un job ca oricare altul în România și mai lipsește doar introducerea ei în nomenclatorul meseriilor. Eventual să ni se spună și câte locuri se scot în primă fază la concurs, cine este abilitat să se înscrie în cursa pentru un astfel de job și în ce constau probele... eliminatorii. În plus, hoții sunt ridicați la rang de salvatori ai nației și grațiați căci, nu-i așa, o vorbă veche spune că „errare humanum est”... Îmi mai vin în minte acum și vorbele biblice „Cine e fără de păcat să arunce primul cu piatra”... și mai, mai, că îmi vine să le plâng de milă sărmanilor care vor fi „integrați”, cum spune Geoană, în „proiecte de interes public” ajutând astfel economia țării să iasă din impas și ei să mai „spele” ceva... păcate cu „resursele pe care le-au obținut poate prin alte mijloace” (ilegale, se înțelege). În aceste condiții, stai și te întrebi la ce e bună legea în România, ce rost își mai are justiția dacă tot se arată oamenii atât de înțelegători încât să dea, de bună voie, din furăciunea lor și să-i sară în ajutor statului ori de câte ori acesta are nevoie?! Totul e să aibă cine să îi facă atenți pe îmbuibații cu „surse ilicite” când să se mai oprească din furat și să mai arunce niscaiva firimituri și în grădina cu orătănii... Eventual o dată la patru ani... Iar rolul de superviseri și-l asumă pesedeii... Nu m-ar mira să aud de la unii: „Lasă că ăștia, și dacă fură, mai fac și pentru noi câte ceva”, ceea ce noi, aici, la Constanța, auzim, din păcate, de vreo opt ani... În aceste condiții, „prostănacul” și-a atins scopul, iar haita e gata să prăduiască țara. Vreau să cred însă că cei mai mulți au perceput declarația lui Geoană drept o reconfirmare a „politicii” de îndobitocire a poporului și de încurajare a corupției, iar la 30 noiembrie alegătorii vor vota, astfel, în cunoștință de cauză...