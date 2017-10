Frumoasa şi bestia

Frumoasa și bestia

PSD Constanța practică, din nou, exercițiul excluderii politice pe motive care mai de care mai stupide, puerile și care țin, în opinia mea, numai și numai de dorința de a deține controlul într-o coaliție oricum forțată și compromisă și, în egală măsură, de frustrarea de a nu mai avea, în orice situație, primul și ultimul cuvânt. Iar pentru asta a început jocul, previzibil și absurd, de-a frumoasa și bestia, cu un PD-L ușor timorat, care încearcă, din răsputeri, să nu renunțe la propunerile făcute pentru conducerea deconcentratelor și, în fond, la oamenii pe care îi susține. PSD nu acceptă, nu vrea, respinge, refuză nominalizarea făcută de pedeliștii constănțeni la șefia Agenției de Protecție a Mediului. Nu-l vor pe Senol Zevri. Că… de-aia. „De-aia!” e cel mai puternic argument în orașul în care administrația locală propovăduiește plimbarea cu bicicleta pe acoperișul blocului și statul la iarbă verde pe gresia din mall, pumnul în gura presei și ținerea ei pe la ușile instituțiilor publice. Ce să-ți zic! PSD sau Nicușor refuză nominalizarea lui Zevri! De parcă mie sau câtorva mii de constănțeni ne-ar fi simpatici Laurențiu Marin, pus de PSD la conducerea DADL, Liviu Mocanu, sprijinit, și el, de pesediști, la conducerea CJAS, sau alți convertiți la social-democrația cu puternic iz de comunism, de dragul funcțiilor „accesorizate” cu pâinea și cuțitul, X3-ul și costumul strălucitor asortat cu tricou sintetic Armani (bleah…). De parcă toți oamenii PSD-ului sunt un model de conduită, de profesionalism, de integritate. Apropo, să vedeți ce tinerei sunt unii dintre noii directori ai deconcentratelor. Am un prieten care, atunci când vine vorba despre ei, spune că dimineața se duc la serviciu, ca „domn director”, iar după amiaza își pun tutu-ul cu paiete pentru lecțiile de balet, așa-s de tineri și nevinovați! Pesemne că până la vârste d-astea au avut nenumărate ocazii de a dovedi că locul lor este, fără doar și poate, pe scaunul de director. De cealaltă parte, încă sper că democrat-liberalii constănțeni nu vor urma o linie descendentă în relația cu partenerii de guvernare. E drept, parteneri care încă nu înțeleg, fie că nu pot, fie că nu vor, că nici aici, la Constanța, nu mai sunt singuri în rolul de „Stăpânul Moșiilor Și domnul câmpiilor, Manea, slutul Și urâtul; Manea, grosul Și-arțăgosul”. Mă aștept ca PD-L să nu invoce, ca toți locuitorii Constanței, de altfel, eternul „din două rele, am preferat răul cel mai mic” și să renunțe, pe acest principiu, la nominalizarea lui Zevri. Mă aștept să se debaraseze de complexul partidului care, în administrația locală, e în opoziție, și să înceapă, în schimb, fără timiditate și false pudori, să-și asume așa cum trebuie menirea de partid care se află, totuși, la guvernare.