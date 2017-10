Finuţa năşeşte PD-L sub patrafirul PSD

Finuța nășește PD-L sub patrafirul PSD

Finuța se dă mare cocoșel în ograda nașului. Mizând că este intangibilă datorită legăturilor ei de cumetrie cu președintele țării, fina Narciz Amza încearcă să-i nășească pe democrat-liberalii constănțeni cum vrea ea. Și, deocamdată, are succes. Și-a călcat în picioare proprii colegi, și-a umilit public liderii locali, a dat mâna cu trădătorii dați afară din partid și s-a pupat pe gură cu pesediștii. Unele voci din curtea PD-L spun că președintele interimar al organizației nu ar fi străin de jocul duplicitar al finuței, ci, mai degrabă, este un susținător din umbră al tandemului Moisoiu - Amza. Deocamdată, nu sunt decât zvonuri, spuse, însă, cu voci tot mai convinse. Totul pleacă de la veteranul Dănuț Moisoiu, care și-a clădit afacerile și prosperitatea pe relația cu pesediștii primarului Radu Mazăre. Întotdeauna a fost omul din interiorul PD, și apoi PD-L, care a aliniat partidul intereselor camarilei social-democrate din consiliul local municipal. Exclus din PD-L deoarece paharul trădării devenise mult prea plin și dădea pe dinafară, băgând serios la apă procentele partidului, Moisoiu nu s-a resemnat și continuă să trăiască în PD-L și în consiliul local cu ajutorul câtorva colegi, conduși magistral de Narciz Amza și sprijiniți de Mazăre și PSD. Singurul care pare dispus să pună piciorul în prag este președintele de la municipiu, Ion Popescu. El a anunțat că Amza și Mădălina Popa, și ea o susținătoare pe față a lui Moisoiu, vor fi, cel mai probabil, excluse din partid. Asta dacă nu cumva vor primi, în ultimul ceas, o izbăvire a păcatelor de la mai marele de la județ sau de la București. Vom vedea. Cert este că haosul domnește în ograda pedelistă de la malul mării, iar acest lucru s-a văzut în rezultatul alegerilor locale. Tipic pentru o adunătură de speculanți politici, o parte din actori încearcă acum să rămână în preajma mesei puterii, de unde, cu siguranță, vor fi și câteva firimituri care să cadă de la gura lacomă a fostei, actualei și viitoarei administrații pesediste. Iar Moisoiu știe cel mai bine că se poate trăi bine și așa. Cert este că lupta surdă va duce partidul de râpă și, dacă se va merge în același ritm, nu ar fi exclus să vedem un PD-L la Constanța care nu va lua nici 10 procente la parlamentare. În acest timp, un pedelist câștiga, în turul doi, alegerile pentru funcția de primar al orașului Techirghiol, la diferență de un vot. Prin presiuni și jocuri politice, BEJ schimbă rezultatul votării, anulând voturi valabil exprimate de la el și validând voturi de la contracandidat, anulate de secția de votare. Toți s-au coalizat împotriva lui, ca o prelungire a presiunilor post electorale făcute de PSD și Moisoiu pentru a se retrage din cursă. În loc să fie sprijinit, ai lui au încercat să-l scoată din competiție încă dinainte de lupta finală, propunându-i bani și alte avantaje. De ce? Pentru că PSD are interese mari la Techirghiol, iar Moisoiu a fost dintotdeauna disponibil în fața doleanțelor social-democrate. Candidatul PD-L a rezistat presiunii inițiale, însă apoi a plătit. A fost abandonat de toți liderii partidului și lăsat să piardă la masa politică, deși Primăria Techirghiol fusese câștigată de el. „Nimeni de la PD-L Constanța nu m-a ajutat cu nimic. Eu i-am și spus domnului Videanu, cu care m-am întâlnit, că eu am câștigat alegerile la Techirghiol, însă partidul le-a pierdut. Nu e posibil să nu am niciun ajutor de la ai mei. Președintelui partidului, domnului Onaca, dacă îi mai explicam încă de trei ori, tot nu ar fi înțeles ce se întâmplă. Iar domnul Popescu era plecat. Trebuie să spun lucrurilor pe nume. PD-L Constanța nu există, este în disoluție. Dar sunt convins că cei de la București nu vor lăsa lucrurile așa. Urmează alegerile parlamentare, cele prezidențiale, iar cei de la centru nu vor mai permite mult timp debandada de la Constanța”. Acestea sunt vorbele unui pedelist care a simțit pe propria-i piele cum stau lucrurile în PD-L Constanța. Iar lucrurile se leagă între ele. Florea Constandin a fost cel care l-a denunțat pe Moisoiu că a vrut să-l scoată din competiția electorală în favoarea unui pesedist, iar de organizația Techirghiol răspunde politic Narciz Amza. De aici și „sprijinul” partidului în bătălia sa cu morile de vânt.