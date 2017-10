Festivalul de la Mamaia - între Naomi şi Nicuşor

Festivalul de la Mamaia - între Naomi și Nicușor

Festivalul de la Mamaia are două constante: clanul Nicușor Constantinescu - Mazăre (din care face parte și cuplul de prieteni de-o viață Zgabercea - Mădălin Voicu) și Naomi. Nu mai este festivalul pe care l-am cunoscut eu, cu ani în urmă, un festival care stârnea ambiții, controverse, un festival în care Naomi era doar un țigănuș mititel, cu părul vopsit, care se întreținea în limbajul homosexualilor cu Mircea Solcanu, subiect de glume printre jurnaliști. Acum, Naomi a ajuns cea mai mare voce din festival, singura cu vechime și atașament față de această șușă de la malul mării. Probabil că nu i-au dat premiu nici anul acesta, ca să-l (s-o) oblige să se înscrie și în anii următori. Pentru că restul concurenților sunt penibili sau sunt contaminați de marea de penibil tradusă prin costume jenante, mișcare scenică ridicolă, sonorizare proastă, juriu heteroclit, mizerie în grădina de vară Soveja și alte inconveniente, manifestarea sentimentaloidă a prostituatei travestite Naomi este singurul element pe care publicul îl percepe ca autentic și îl aplaudă în consecință. Intervine, firește, și apetența pentru bizar, vulgar și cvasi-monden întreținută de penibilele tabloide românești. Organizarea festivalului a fost acaparată, așa cum era de așteptat, de clanul care conduce Constanța. Televiziunea de casă a primit bani publici pentru a prefața festivalul cu o serie de emisiuni care au înlocuit preselecția clasică, aceea care nu aducea niciun beneficiu pentru TV Neptun. Conferințele de presă au fost ținute la hotelul Flora (de ce nu la teatrul Soveja, ne-am întreba, dar nu mai are rost…), care hotel i-a găzduit, tot pe banii Consiliului Județean Constanța, bani publici, pe o parte dintre organizatori și participanți. Grădina de vară „Soveja” a fost renovată în mare viteză de firma prietenă cu Nicușor Constantinescu, pentru a permite mutarea „Festivalului de la Mamaia” în afara stațiunii, mutare neargumentată și suspectă. Prietenul lui Zgabercea, Mădălin Voicu, a prezidat un juriu care n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să dea premiul întâi la creație pentru PATRU!!! piese muzicale, toate cam lălăite, lăsându-ne să ne întrebăm ce valoare mai are premiul I dacă patru oameni se vor lăuda cu el și ce prestigiu mai are Festivalul de la Mamaia dacă se dau „febeuri” la toată lumea, ca la clasa I. Vezi Doamne, toate patru piesele au fost egal de valoroase. În niciun caz nu ne-am gândi că cei din juriu au avut prea multe obligații, pe care n-au putut nici măcar să le ierarhizeze, ca să nu se supere niciunul dintre susținători. Și nu insist prea mult pe faptul că una din piesele câștigătoare - „Tu nu vezi cerul” de Andrei Tudor - seamănă suspect de mult cu „Dau viața mea pentru o iubire” de Marius Țeicu, piesă care a luat Trofeul „Mamaia” 1994. Cumnatul lui Zgabercea (crainic la TV Neptun) a prezentat jalnic, în tonul său obișnuit, de actor foarte slab, dar foarte promovat de familie. În plus, s-a confruntat și cu mari pro-bleme de sonorizare, care făceau ca spectatorii să perceapă un fel de „Ve… va… asi… de… ac… pa…” foarte amuzant, dar și foarte jenant pentru un festival de anvergură. În final, trebuie să spun că sunt încredințată de bunele intenții ale unora dintre oamenii care organizează acest festival, de credința lor că Festivalul Mamaia trebuie să supraviețuiască în ciuda tuturor vicisitudinilor, dar știu, și ar trebui să fie limpede chiar pentru ei, că este foarte greu să reușești ceva de calitate între atâtea presiuni și interese, care vin și din partea șefilor, și din partea prietenilor, și din partea clienților politici, și din partea „fraților”, și din partea patronilor, și din partea nevestei… Reușești, în atare condiții, să organizezi festivalul care nu depășește nivelul unei oarecare Naomi.