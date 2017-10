Felicitarea rătăcită

Nenea Nicușor, domnu’ președinte, vedeți că subalternii dumneavoastră de la Consiliul Județean au trimis felicitare de sărbători la „Cuget Liber”! Un leu timbrul, doi - trei lei felicitarea, 0,5 lei plicul…, cam mare deranjul, de banii ăștia puteați să cumpărați două - trei secunde de știri pozitive la TV Neptun. Cu discount de sărbători, firește. Date fiind sechelele emoționale rămase după ce s-a răstit la mine în ședința din decembrie, era să leșin când am deschis ieri plicul (nu știu de ce a întârziat atât, poate a avut îndoieli și poștașul că „andrisantul“ a fost scris corect) și am citit semnătura celui mai… consistent dintre pesediștii constănțeni. După ce mi-am depășit emoțiile și teama (nu bubuise nimic), am constatat, cu amuzament, că omul și-a prelungit frustrările post-electorale și obsesia antibăsesciană în pregătirea sărbătorilor religioase. Săracul! Imaginați-vă - eu am făcut-o - cum ar suna în interpretarea plină de patos a mai marelui județului Constanța următoarele cuvinte: „Fie ca nașterea Mântuitorului și cumpăna dintre ani să ne facă mai darnici, mai buni, mai înțelepți și mai dinamici, pentru ca lumina să estompeze întunericul ce încearcă să ne învăluie. La mulți ani!” Firește, textul poate fi interpretat și în cheia crizei economice și a sărăciei oamenilor, dar, de vreme ce recesiunea nu s-a iscat abia înaintea Crăciunului, ci ne-a „învăluit” de ceva vreme, e mai plauzibilă o săgeată patetică și rătăcită împotriva lui Băsescu, cel ce i-a stricat anul 2009, alți patru ani din urmă și încă cinci de acum înainte acestui Scrooge neizbăvit care încearcă să conducă județul ca pe o televiziune privată. Ce să răspund la o asemenea neașteptată felicitare? Sper și eu să fiți mai darnic și mai bun cu toți cetățenii din toate localitățile județului Constanța, nu doar cu cei care au carnet de membru PSD sau cu cei care s-au abonat la tot felul de sinecuri pe banii noștri, mai înțelept când trebuie să răspundeți la întrebările ziariștilor pe care nu-i aveți pe ștate de plată și, în general, când deschideți gura, mai dinamic… când e vorba să depășiți blocajele din intersecții. Adaug o urare de sănătate dacă n-ați scăpat de pârdalnica de spondiloză. Și la mulți ani, dar într-un loc mai puțin călduț decât cel în care vă aflați vremelnic!