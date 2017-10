Facultatea e pentru bogaţi

Facultatea e pentru bogați

Facultăți de calitate cât mai joasă, la prețuri cât mai mari. În această direcție se tot reformează, de ani buni, învățământul universitar românesc. Rezultatele sunt lăudabile. Orice lăutar cu școala profesională și liceu la seral are diplomă de absolvent de ASE sau Drept. Și nu pentru că are valențe culturale sau cunoștințe bogate în aceste domenii, ci pentru că părinții lui are bani. În schimb, mii de tineri foarte buni la învățătură, care își doresc să-și continue studiile, trebuie să se mulțumească doar cu liceul deoarece nu au posibilități financiare pentru a plăti 600 de euro pe an, taxa percepută la orice facultate. Mulți din provincie nu au nicio șansă. Degeaba sunt premianți la Cobadin sau Negru Vodă. Din veniturile de agriculturi, părinții nu au cum să facă rost de atâtea mii de euro pentru a-și întreține odraslele la școală. Pe lângă taxa de școlarizare, mai există și cheltuieli legate de cazare, mâncare, transport. În total, sunt foarte mulți bani, pe care puțini își permit să-i plătească. Șefii învățământului și rectorii universităților, fie ele și constănțene, spun că știu de aceste probleme. Drept măsură, taxele se măresc de la an la an. Studentului nu-i rămâne decât să se revolte, dar nu poate și nu are cum. I se spune verde în față că „facultatea nu este obligatorie”. Cine are bani, poate să facă o facultate, chiar și fără a trece de foarte multe ori pe la cursuri. Cine nu, are șansa de a mai încerca și la anul să prindă unul din foarte puținele locuri de la „fără taxă” (și acelea scoase la vânzare pe sub mână, exact ca la piață). O nouă etapă în uscarea tinerilor și a părinților de mii de euro este introducerea master-ului, din 2008, ca obligatoriu pentru ca ciclul universitar să fie complet. Cu alte cuvinte, degeaba faci o facultate trei ani dacă nu faci și un master. Prețurile, și aici, sunt de lux. 2.700 lei (adică 27 de milioane lei vechi) va costa un master la Facultatea de Litere din cadrul Universității Constanța, în timp ce la Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ studiile costă 2.450 lei. Să mai zică cineva că asta nu e japcă și să se mai mire de ce universitățile românești scot pe bandă rulantă șomeri de lux, cu studii superioare.Facultăți de calitate cât mai joasă, la prețuri cât mai mari. În această direcție se tot reformează, de ani buni, învățământul universitar românesc. Rezultatele sunt lăudabile. Orice lăutar cu școala profesională și liceu la seral are diplomă de absolvent de ASE sau Drept. Și nu pentru că are valențe culturale sau cunoștințe bogate în aceste domenii, ci pentru că părinții lui are bani. În schimb, mii de tineri foarte buni la învățătură, care își doresc să-și continue studiile, trebuie să se mulțumească doar cu liceul deoarece nu au posibilități financiare pentru a plăti 600 de euro pe an, taxa percepută la orice facultate. Mulți din provincie nu au nicio șansă. Degeaba sunt premianți la Cobadin sau Negru Vodă. Din veniturile de agriculturi, părinții nu au cum să facă rost de atâtea mii de euro pentru a-și întreține odraslele la școală. Pe lângă taxa de școlarizare, mai există și cheltuieli legate de cazare, mâncare, transport. În total, sunt foarte mulți bani, pe care puțini își permit să-i plătească. Șefii învățământului și rectorii universităților, fie ele și constănțene, spun că știu de aceste probleme. Drept măsură, taxele se măresc de la an la an. Studentului nu-i rămâne decât să se revolte, dar nu poate și nu are cum. I se spune verde în față că „facultatea nu este obligatorie”. Cine are bani, poate să facă o facultate, chiar și fără a trece de foarte multe ori pe la cursuri. Cine nu, are șansa de a mai încerca și la anul să prindă unul din foarte puținele locuri de la „fără taxă” (și acelea scoase la vânzare pe sub mână, exact ca la piață). O nouă etapă în uscarea tinerilor și a părinților de mii de euro este introducerea master-ului, din 2008, ca obligatoriu pentru ca ciclul universitar să fie complet. Cu alte cuvinte, degeaba faci o facultate trei ani dacă nu faci și un master. Prețurile, și aici, sunt de lux. 2.700 lei (adică 27 de milioane lei vechi) va costa un master la Facultatea de Litere din cadrul Universității Constanța, în timp ce la Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ studiile costă 2.450 lei. Să mai zică cineva că asta nu e japcă și să se mai mire de ce universitățile românești scot pe bandă rulantă șomeri de lux, cu studii superioare.