Fac ce vreau, că m-au ales constănţenii! Doar 25% din ei!

Fac ce vreau, că m-au ales constănțenii! Doar 25% din ei!

Teoria mai sus enunțată este susținută cu îndârjire, de vreo doi ani încoace, de… Nicușor Constantinescu. Președinte al Consiliului Județean Constanța. Nu cred că este ședință de consiliu județean (și slavă Domnului, am fost la 99% dintre ele), la care să nu auzi expusă, sub o formă sau alta, cu mai multe sau mai puține cu-vinte, mai dure sau mai inepte, teoria inventată numai și numai de el, pentru el. Practic el conduce de unul singur, el ia decizii, el are dreptul să inițieze proiecte, el are dreptul să vorbească, iar toți ceilalți… să tacă!!! E ca și cum are drept de viață și de moarte asupra tuturor celor 36 de consilieri, care, mai timizi sau nu, mai supuși sau mai rebeli, mai dezghețați sau… dezmorțiți, mai îndrăznesc uneori să demonstreze că… și ei GÂNDESC! Pe scurt, ședințele de consiliu județean sunt veritabile lecții de dictatură! Cine nu crede, este invitat la o astfel de demonstrație chiar astăzi când sunt mari șanse ca individul să se reverse iar peste urechile celor din sală și să strige din toți rărunchii că face ce vrea el, că, nu-i așa?, doar l-au ales constănțenii. În acest context, nici nu mai are rost să te întrebi ce face opoziția? Căci pedelistul Adrian Gheorghiță știe foarte bine de câte ori a fost amenințat că va fi dat afară din ședință (și nu oricum, ci cu paza!!!) doar pentru că încerca să ia cuvântul! Nici justiția nu pare să aibă prea multă trecere la sus-numitul președinte de consiliu județean. Un exemplu în acest sens este lungul și anevoiosul drum de constituire a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Constanța. Pentru a doua oară, instanța a anulat hotărârea prin care fuseseră constituite acestea în martie 2009. De ce?! Pentru că și a doua oară, Constantinescu s-a încăpățânat, pe același principiu menționat mai sus, să constituie comisiile, întocmai după chipul și asemănarea celor dizolvate de instanță. Astăzi, pe ordinea de zi a ședinței de consiliu județean, ar trebui să revină, pentru a treia oară în acest mandat, proiectul pentru constituirea respectivelor comisii. Pe ordinea de zi nici vorbă de acest proiect! Presupunând că, prin absurd, l-ar introduce pe ordinea suplimentară, vă spun de pe acum că individul nici nu se gândește să renunțe la forma pe care s-a setat încă de la începutul mandatului. A spus-o el cu propriile-i „gângureli” onomatopeice! Așadar, viața e o luptă în consiliul județean, o luptă contranaturii, o luptă cu cel care trâmbițează obsesiv și aberant din toți plămânii că așa vrea el, că pe el l-au ales constănțenii!!! Și, deși e lesne de dedus potențialul comprehensiv al interlocutorului, nu poți să nu-i aduci aminte ori de câte ori ai ocazia că în 2008 s-au prezentat la vot 53,61% dintre constănțeni. Dintre aceștia, doar 45,3% (adică nici jumătate din jumătatea populației cu drept de vot din județ) i-au dat votul lui Nicușor Constantinescu. Astfel că, în jur de 25% dintre constănțeni l-au votat pe individ, alți aproximativ 25% au optat pentru ceilalți candidați înscriși în cursa pentru același fotoliu de președinte al CJC, iar jumătate din populația cu drept de vot a județului Constanța a stat comod în fața televizoarelor sau s-a dus la plajă, dezgustată de ce se întâmplă în jurul ei! În contextul acestei ecuații simple pentru tot românul care a trecut prin matematica elementară și în numele unei teorii minimaliste de democrație, mai marele ar trebui să se facă mic și să rumege mai abitir la procentele cu care se umflă artificial… în pene! Căci cifrele nu „minte”, tovarășu’!