Epoca zgaberciană

De câțiva ani buni, cultura constănțeană a încăput pe mâna zgabercienilor. După ce a adunat, a înmulțit și a împărțit instituțiile din domeniu, Măria Sa a ajuns acum la evaluarea managerilor. Astfel că, mimând corectitudinea, zgabercienii au format comisii a căror sarcină musai și expresă ar trebui să fie cântărirea rezultatelor celor care au coordonat în 2009 instituțiile de cultură constănțene. E lesne de înțeles că, pe măsură ce se evaluează, barometrul zgabercian se metamorfozează. Deloc întâmplător, prima picată în „plasa evaluatoare” a fost Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă din Constanța. Conform grilei zgaberciene, criticul de artă constănțean, posesor al unui CV impresionant, a reușit să obțină doar… 7,72. Oprindu-ne puțin la componența comisiei de evaluare, trebuie să spunem că în mediul cultural constănțean planează oarece îndoieli că aceasta ar fi fost formată întocmai conform legii (două treimi din membri să fie specialiști în domeniu). Cât despre nota obținută, am ținut să aflăm părerea unui reprezentant al celei de-a treia treimi: viceprimarul Decebal Făgădău, care, surpriză, prevalându-se de o clauză de confidențialitate, a trecut sub tăcere nota acordată criticului de artă, nu înainte de a menționa că are „un respect deosebit” pentru Doina Păuleanu. Din păcate, mi-e teamă că Doina Păuleanu va rămâne foarte curând doar cu respectul viceprimarului, deoarece am sumbra presimțire că această evaluare a fost întocmai gândită, doar - doar clanul zgabercian va scăpa de cea care conduce Muzeul de Artă din Constanța de mulți, foarte mulți ani. Și când spun asta, mă gândesc la faptul că încă de când echipa pesedistă a pus piciorul pe gâtul culturii constănțene, zgabercianul șef a tot încercat să scape de criticul de artă de la conducerea muzeului, dar nu a reușit. A atentat chiar la viața instituției „gândind”, sub o așa-zisă reorganizare, anihilarea Muzeului, în 2004. Nu i-a ieșit, căci au fost câteva voci din CJC care s-au opus cu vehemență. Una peste alta, profesional se pare că nu se avântă niciunul dintre zgabercieni să îi facă reproșuri Doinei Păuleanu (ar fi și culmea!), doar că managerului i se pun în cârcă, acum, nerealizări în domeniul financiar, precum și… prea puținele proiecte europene derulate. Și acum vin și întreb cu ce oca se împarte dreptatea la Consiliul Județean Constanța? De ce nu spun zgabercienii, deschis, de ce buget a dispus muzeul în toți acești ani comparativ cu alte instituții care au avut conduceri agreate de ei? Apoi să le mai amintesc eu că în loc să susțină instituția, pe parcursul anilor au căutat numai cale de distrugere. Nu sunt afirmații gratuite, dau și exemple: nu mai departe de anul trecut, în vară, au pus cruce și Muzeului „Lucian Grigorescu” din Medgidia, secție a Muzeului de Artă. Tot lipsa banilor a condus și la închiderea temporară a Muzeului de Sculptură „Ion Jalea”, și aceasta tot secție a Muzeului de Artă. Cât despre accesarea fondurilor europene pe cultură… Muzeul de Artă și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie au fost, până în prezent, instituțiile de cultură constănțene implicate în proiecte europene în domeniu Așadar, de-asta zic că trăim vremuri grele, cultura constănțeană geme sub bocancul zgabercian care și-a clădit, în schimb, propria instituție de (in)cultură (vezi Fundația „Fantasio”) în al cărei repertoriu găsim doar un titlu: „Banul public”, în timp ce instituții cu tradiție și oameni de valoare sunt supuși presiunilor pentru a fi anihilați. Nu ne rămâne, deci, decât să ne închinăm să găsim o forță supraomenească să ne scoată cât mai curând din epoca zgaberciană.