Educaţie, tot pe banii părinţilor

Educație, tot pe banii părinților

Banii pentru Educație încă vin. După un debut de an școlar haotic, deși fondurile pentru investiții au depășit cotele de anii trecuți, ministrul a declarat, zilele trecute, că alți bani vor fi vărsați în conturile autorităților, pentru salvarea școlilor. Acest lucru ar trebui să așeze lucrurile în sistem, dar, deși a trecut o săptămână de la începutul anului școlar, diriginții așteptă tot ședințele cu părinții să salveze clasele. Am auzit recent din gura unui director de școală un adevăr crunt: avem bani cu găleata dar nu știm ce să facem cu ei! Iar un altul a spus cu o ușurință de te scandalizează că școala lui nu a primit autorizație sanitară la începutul anului de învățământ pentru că… a uitat să facă un amărât de dosar. Este cazul a doi directori numiți în funcții pe criterii strict politice. Iar lor li se alătură alții care au avut rezultate deosebite la clase - premii la olimpiade, activități extrașcolare, dar când s-au trezit pe fotoliul de director s-au blocat. Omul pus într-un post cheie pentru ca activitatea dintr-o școală să se desfășoare în condiții normale nu este pregătit pentru ceea ce-l așteaptă. Directorul unei școli de astăzi are și ore la catedră, pe lângă activități de audiențe, întocmit dosare. Și, cu atât mai mult, deficiențele semnalate în reabilitarea școlilor, cu ocazia deschiderii noului an de învățământ, au tras un veritabil semnal de alarmă referitor la slaba pregătire a personalului responsabil cu procedurile de achiziții publice, a planificării neadecvate și a folosirii ineficiente a banului public. Iar noua lege a învățământului aflată în dezbare publică ar trebuie să conțină un capitol clar legat de perfecționarea managerilor școlari. Ministerul Educației a promis tot zilele trecute că anul școlar viitor va întâmpina elevii în școli moderne și autorizate sanitar, dar promisiunea pare mai mult una personală, deoarece problemele din sistem pornesc tocmai de la un management defectuos. Nu de la lipsa banilor, ne-am convins. Din luna iunie și până acum am primit numai comunicate despre banii pentru Educație, care tot vin. Și degeaba. Tot strângem fondul clasei, al școlii, tot părinții asigură din propriile buzunare manuale, caietele speciale, înlocuiesc geamul spart pe timpul vacanței, repararea grupului sanitar de la parter, înlocuitul parchetului din clasă…