Educaţia nimănui

Educația nimănui

Iată că a început un nou an școlar (care, încet-încet, devine vechi) și lumea nu știe încă cine sunt căpeteniile din inspectorat. Dacă, în alte domenii, precum politica, se țin conferințe o dată la câteva zile, cei din învățământ se zgârcesc cu organizarea întâlnirilor de gen. Oare politica este mai interesantă? Nu auzim mereu aceleași atacuri ale oamenilor politici și aceleași promisiuni? De ce ar fi fost normală și binevenită o conferință în domeniul educațional? Ca să știe tot omul cine răspunde de calitatea învățământului din județ, cui să se plângă și să se adreseze în cazul unor probleme și nelămuriri. Dar cum să lămurească cei mari bietul popor când înșiși conducătorii trăiesc în ceață, umblă prin județ, stau mult pe gânduri și zăbovesc o perioadă până când trebuie să ia anumite decizii... Unde sunt cei de la inspectorat când îi cauți? Mult timp a trecut și până a fost numit un nou consilier de imagine al ISJ-ului. Sunăm din școală în școală, mergem din aproape în aproape și batem din poartă în poartă ca să aflăm niște date de bun simț, niște simple nume. Cine sunt noii directori de școli? Cine sunt noii inspectori? Care sunt ultimele noutăți? Ni se spune că vom primi răspunsuri la toate întrebările în cadrul următoarei conferinței. Oare când va fi aceasta? Se anunță una pe săptămâna viitoare, la care ni se promit multe dezvăluiri și noutăți, dar, fără îndoială, vor exista și subiecte tabu. Pe mâinile cui sunt copiii și cine răspunde de educația lor, cine este de vină pentru violența din școli, cine trebuie să ia măsuri pentru remedierea acțiunilor negative și să îi pedepsească pe elevii „bătăuși“? Cine răspunde pentru modificările apărute peste noapte și cine ia decizii cu privire la învățământ, pe raza județului? Și așa mai departe, exemplele pot continua, pentru că sunt multe lucruri pe care nu doar cei din presă ar trebui să le știe, ci toată opinia publică. Mai ales că este vorba despre o instituție a statului aflată în slujba comunității. Cei din fotoliul cel mare al ISJ au ajuns atât de sus încât nimeni nu poate ajunge la ei. Informațiile pe care ar trebui să le ofere, în mod constant, presei, nu reprezintă o favoare făcută jurnaliștilor, ci datoria pe care o are instituția de stat de a asigura transparența și circulația informației. Iată de ce înclin să spun că avem o educație orfană, a nimănui, de care nu răspunde și nu se îngrijește nimeni..Iată că a început un nou an școlar (care, încet-încet, devine vechi) și lumea nu știe încă cine sunt căpeteniile din inspectorat. Dacă, în alte domenii, precum politica, se țin conferințe o dată la câteva zile, cei din învățământ se zgârcesc cu organizarea întâlnirilor de gen. Oare politica este mai interesantă? Nu auzim mereu aceleași atacuri ale oamenilor politici și aceleași promisiuni? De ce ar fi fost normală și binevenită o conferință în domeniul educațional? Ca să știe tot omul cine răspunde de calitatea învățământului din județ, cui să se plângă și să se adreseze în cazul unor probleme și nelămuriri. Dar cum să lămurească cei mari bietul popor când înșiși conducătorii trăiesc în ceață, umblă prin județ, stau mult pe gânduri și zăbovesc o perioadă până când trebuie să ia anumite decizii... Unde sunt cei de la inspectorat când îi cauți? Mult timp a trecut și până a fost numit un nou consilier de imagine al ISJ-ului. Sunăm din școală în școală, mergem din aproape în aproape și batem din poartă în poartă ca să aflăm niște date de bun simț, niște simple nume. Cine sunt noii directori de școli? Cine sunt noii inspectori? Care sunt ultimele noutăți? Ni se spune că vom primi răspunsuri la toate întrebările în cadrul următoarei conferinței. Oare când va fi aceasta? Se anunță una pe săptămâna viitoare, la care ni se promit multe dezvăluiri și noutăți, dar, fără îndoială, vor exista și subiecte tabu. Pe mâinile cui sunt copiii și cine răspunde de educația lor, cine este de vină pentru violența din școli, cine trebuie să ia măsuri pentru remedierea acțiunilor negative și să îi pedepsească pe elevii „bătăuși“? Cine răspunde pentru modificările apărute peste noapte și cine ia decizii cu privire la învățământ, pe raza județului? Și așa mai departe, exemplele pot continua, pentru că sunt multe lucruri pe care nu doar cei din presă ar trebui să le știe, ci toată opinia publică. Mai ales că este vorba despre o instituție a statului aflată în slujba comunității. Cei din fotoliul cel mare al ISJ au ajuns atât de sus încât nimeni nu poate ajunge la ei. Informațiile pe care ar trebui să le ofere, în mod constant, presei, nu reprezintă o favoare făcută jurnaliștilor, ci datoria pe care o are instituția de stat de a asigura transparența și circulația informației. Iată de ce înclin să spun că avem o educație orfană, a nimănui, de care nu răspunde și nu se îngrijește nimeni..