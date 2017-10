Duda de Cotroceni

Duda va candida la Președinția României, iar clasa politică românească a sărit ca arsă. S-au opărit atât de tare, mai ales pedeliștii și pesediștii, încât ecourile văicărelilor nu se vor stinge mult timp de acum încolo. Principele Radu de Hohenzollern – Veringen a anunțat ieri că va intra în cursa pentru tronul de la Cotroceni, susținut de familie și întreaga Casă Regală. O candidatură de bun simț, a unui om care are tot dreptul să se bucure de libertățile conferite de Constituția României, inclusiv aceea de a candida pentru orice funcție în stat. În sfârșit, în competiția pentru Președinție a intrat un om din afara sistemului politic, măcinat adânc de corupție și incompetență. Poate și de aceea candidatura lui Duda a stârnit, într-o oarecare măsură, panică pe scena politică. Dacă liberalii văd în principele Radu un fel de „agheasmă“, adică nu face nici bine nici rău, PSD și PD-L au sărit imediat la gâtul alteței regale. De ce? Pentru că nu este de-al lor, nu poate fi șantajabil, nu este un personaj suburban, un fanfaron care se manifestă în funcție de interesele personale și de grup. Recunosc că nu știu foarte multe lucruri despre Radu Duda, poate și pentru că aparițiile sale în viața publică sunt discrete și nu intră sub lupa presei, din ce în ce mai ahtiată de sânge, sâni, pițipoance, cocalari și scandal. Dar nici nu pot să îl așez în aceeași specie de creaturi politicianiste, care ne-a tot condus în ultimii ani. Românii au devenit atât de disperați, se simt înșelați continuu de politicienii mioritici, care se scaldă la guvernare numai în interesul lor. Această deznădejde, dezamăgire națională poate împinge masele de români, care au refuzat în ultimii ani să mai iasă la vot tocmai pentru că figurațiile politice se jucau pe aceleași scene și cu aceleași măști expirate, spre susținerea unui nou candidat, nemaiexperimentat până acum. Actualii politicienii tocmai de asta se tem – au în față un contra-candidat din afara sistemului lor de valori, care nu are afaceri cu statul, nu are mătuși Tamara, termopane, case în Mihăileanu, care nu poate fi angrenat în filozofia „o mână spală pe alta”. Sunt convins că vor încerca să-l tăvălească bine prin tot felul de povești cu securiști, amante, parveniți, conspirații și trădări de țară.