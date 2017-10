Doamna cu coasă are halat alb

60.000 de români mor anual din cauza problemelor din sistemul sanitar. De asemenea, jumătate din decesele la bărbați și peste o treime din cele la femei puteau fi evitate, însă nu și în spitalele din România . Acestea sunt concluziile unui studiu efectuat de comisia prezidențială pentru sănătate. Mai simplu spus, în spitalele din țara noastră se moare pe capete. Un lucru pe care românii îl știu pe pielea lor și care acum capătă și o notă oficială sub parafa și lupa unei comisii prezidențiale, formată din experți. Știm că din spitale puțini mai pleacă pe picioarele lor, știm că zilnic sute de români se sfârșesc sub ochii nepăsători și sub indiferența celor care ar trebui să îi ajute să se însănătoșească. Ecuația supraviețuirii în sistemul medical românesc e foarte complicată și mereu există o necunoscută care te îngroapă de viu. Se găsește totdeauna ceva sau cineva care să te facă oale și ulcele. Doar am auzit cu toții de copii care au murit în urma unor banale operații de polipi sau de femei lăsate în spitale să nască sub îndrumarea femeilor de serviciu, decedând din cauza hemoragiilor și infecțiilor. Și nimeni nu e tras niciodată la răspundere pentru că medicii se acoperă între ei. Eu unul nu pot și nu voi putea vreodată să îl uit pe doctorul Cucu de la spitalul județean Constanța, care, deși era de gardă, nici măcar nu a vrut să deschidă ușa cabinetului. Băteam disperat să iasă și să-mi salveze copilul. Dormea și era supărat că îl trezisem, așa că ne-a urat dincolo de ușă „sănătate” și ne-a zis să căutăm alt medic pentru că el nu iese de acolo. Cum să nu te îngrozești când te gândești că pe lumea asta există astfel de oameni. Și pe deasupra, mai sunt și doctori.