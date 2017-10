DNA - minutul şi scorul, vă rugăm!

DNA - minutul și scorul, vă rugăm!

Din câte mi-aduc aminte, nicio altă investigație întreprinsă de ziariștii români nu a făcut atâtea valuri precum cea condusă de Tolontan în cazul mărunțișului de la MTS. Ah, a mai fost cazul Vettovaglia-Columna Bank, însă acolo s-a dovedit că dosarul fusese o roată de cașcaval otrăvit băgată de Măgureanu pe gâtul băieților de la Cațavencu. În ultimii ani, am citit, cred, tone de materiale de investigație; era vorba de spolierea a milioane de dolari, mărci, euro, dar acele pagini au rămas în biblioteci - memoria colectivă este scurtă, publicul le-a uitat prompt atunci când pe piață au apărut alte fumigene. A trece peste mizeriile scoase la lumină de-a lungul timpului de diverși confrați (câteodată, și de al dvs. sincer) devenise o rutină aidoma legatului șireturilor. Asta până a venit un ziar de sport să ridice un colț al lințoliului afacerilor tenebroase cu bani publici din MTS. Cum de a fost posibil ca niște ziariști, care, vorba aia, scriu de faulturi și cornere, backhand-uri și jocul pasiv, să dărâme un ministru?! Fie el al Tineretului și Sportului, o dregătorie tip muscămilă, din conturile căreia au dispărut banii de țigări ai oricărui botos cu Rolex aurit la copită, Cayenne în parcare și blondă agățată la chei. Unde mai pui că, timp de mai multe săptămâni, televiziunile au tăcut ca pensula sub plapumă, ergo ancheta Gazetei Sporturilor a fost privată de ceea ce pare a fi o condiție sine qua non a succesului zilelor noastre, indiferent de palierul pe care te afli: acoperirea pe sticlă. Răspunsul rezidă în cifrele cu care se laudă Gazeta: un tiraj mediu lunar de 2,8 milioane de exemplare și o medie de 150.000 de vizitatori unici/zi pe site! Să fie oare sportul (un reprezentant de seamă al castei paria) domeniul în care începem să dăm cu mătura? Plecăm de la jumătatea de milion de euro sifonată de gașca din MTS ca să ajungem la zecile de milioane supte de supergăștile dinlăuntrul și dinafara PD-L, PSD sau PNL? Aș avea un orgasm cosmic dac-ar fi așa, dar, pesimist nefericit ce sunt!, tare mi-e teamă că „vârful icebergului“ indicat fugitiv de Băsescu exact asta va rămâne - un vârf de iceberg. Până la urmă, de câte ori ați văzut un iceberg expus complet? Pentru mine e clar: Monica Iacob-Ridzi va fi sacrificată, târâtă prin smoală încinsă, asezonată cu fulgi de găină, lapidată sau arsă pe rug în piața publică. De fapt, cred că, în scriptele partidului, în dreptul numelui său, a fost scrijelită deja o mare cruce. Ridzi e kaput, și asta pentru că, imediat după raportul pe justiție de săptămâna trecută, gulerele albe de la Cotroceni și din Victoriei au nevoie neîntârziată să aducă o jertfă suculentă pe altarul Bruxelles-ului, să ne mai păsuiască nițel. Aș vrea totuși să văd și capul omului politic Elena Udrea rostogolindu-se, și pe Nemirschi cu sechestru pus pe motorul de care este atât de mândru... evident, dacă se va dovedi că au făcut dedicații pe banii noștri. Dar cred că deja vreau revoluție. Haideți, băieți, chiar avem nevoie de un orgasm cosmic!