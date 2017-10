Din lacul liberal în puţul pesedist

Din lacul liberal în puțul pesedist

Liberalii s-au dat din nou în bărci, ieri, la ședința de consiliu județean. (De fapt, saltul din barca opoziției în cea a puterii și invers a devenit un sport drag lor). Jenant, dar și revoltător pentru că, pe scurt, au subscris ieri la un proiect pe care nu mai departe de august 2009 îl respingeau și prin care și-au faultat propriii oameni… Din august se străduia Consiliul Județean Constanța să vadă aprobat proiectul de hotărâre privind trecerea lacurilor și bălților din domeniul public al statului și din administrarea Apelor Române în domeniul public al județului Constanța și în administrarea Consiliului Județean. Pentru a treia oară, am regăsit ieri, pe ordinea de zi a unei ședințe de consiliu județean, reluat obsesiv proiectul cu pricina. Consilierii județeni liberali - miza cea mare pentru ca cifra trei să poarte noroc consiliului județean și pentru ca proiectul să treacă. Dar, cum era nevoie ca ei să mimeze o oarecare luare de poziție pentru a nu fi chiar bătătoare la ochi metamorfozarea lor, în doar două luni, din contestatari în susținători ai proiectului, s-au afirmat, ieri, în plen, cu susținerea unor… amendamente. Slabă susținere și proaste amendamente, cu atât mai mult cu cât, la final, a fost foarte clar că i-a durut undeva de interesele cel puțin ale unui primar de-ai lor, respectiv Adrian Stan de la Techirghiol, și au votat, fără nicio urmă de remușcare, proiectul prin care CJC îi „descotorosește” pe locuitorii din Techirghiol de beneficiile lacului ce dă numele localității, dar și de un potențial financiar… considerabil. Liberalii au acceptat să voteze un proiect de hotărâre în care lacul Techirghiol era, atenție!, menționat ca aparținând de Eforie. E drept că au ridicat problema, dar ce folos? Li s-a servit pe tavă: „trecem în proiect Techirghiol - Eforie”. Adică, hai, fie, ca să votați, luați și voi o bucățică! Cu toate că Adrian Bratu a susținut că ar exista „un proces verbal de delimitare a celor două localități care este înregistrat la Oficiul de cadastru și care demonstrează faptul că lacul Techirghiol aparține orașului Techirghiol”,… finalul a fost totuși pe principiul fifty - fifty: să vină primarul de la Techirghiol cu documentul, să îl și recunoască fruntașii CJC ca fiind OK și apoi… modificăm hotărârea… până atunci... S-a adăugat, oficial, ce-i drept, la proiect, un amendament al lui Gabriel Monea, amendament care este egal cu zero în ecuația actuală… În aceste împrejurări, liberalii au votat pentru proiectul cu pricina, lăsând impresia că s-au făcut și ei auziți și, mai ales, că s-ar fi și impus! Aiurea! Cum să pui botul la o asemenea bazaconie? Auzi: votați așa acum, că modificăm noi mai apoi… și unde mai pui că și în avantajul vostru!!! Măi, să fie! Dar e oare legal să faci una ca asta? Din moment ce votezi una, cum Doamne iartă-mă, și potrivit cărei legi, te trezești tu, CJC, peste vreo două - trei - șapte luni să mai adaugi ceva sau să mai tai pe unul de la porție? Dar cui îi pasă? În Republica Socialistă Constanța nimeni nu e mai presus de… Constantinescu & Co, proiectele sunt… așa, ca să fie, consilierii sunt niște marionete mici, urâte, apatice și, pe cale de consecință, ieftine, dar necesare cât să iasă la numărătoare, iar restul, prostimea… masă de manevră, numai buni să creadă în povești cu prinți și zâne timp de patru ani și amatori de aventuri cu mici și bere în campanii. Cât îi privește pe consilierii liberali… ei, așa cum ne-au obișnuit, stau bine cu sporturile. De data asta, saltul din lac în puț…