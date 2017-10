Dilemele lui Tusac

Tusac și gașca lui au pus piciorul în pragul primăriei și au tras ușa. Cu alte cuvinte, clica flămândă de la Mangalia pare să-și fi dat singură peste picioare, la nici un an de mandat, vechea cetate Callatis aflându-se într-o criză cum de mult nu s-a mai întâlnit pe aceste meleaguri. Au luat cu asalt primăria, birourile, contractele, societățile comerciale din oraș, oamenii de afaceri, dar au uitat să se oprească, orbiți de câștiguri cât mai rapide și mai mari. Astfel au dat cap în cap cu DNA, care, din câte am înțeles, are câteva dosare frumușele cu numele edilului pe ele. Dar, de parcă ar fi o modă în România, dosarele nu te fac mai slab, mai vulnerabil, ci din contră. Așa că nu asta e problema. Problema e că indivizii ăștia au aruncat un oraș întreg într-un blocaj administrativ foarte grav. Crezându-se un fel de trimis al zeilor pe pământ, primarul uită că alături de el la conducerea orașului se mai află și o ceată amărâtă de consilieri, fără de care orice act administrativ este nul. Așa că vrea să îi dizolve, să scape de hienele pedeliste, liberale, peremiste și peciste, căci numai cei din rasa lui pură pesedisto-tusaciană pot mâna interesele orașului. Fără să își dea seama încotro se îndreaptă cu circul, Tusac a dat cu oiștea-n gard chiar înainte de a se urni procesul privind dizolvarea Consiliului Local. Mai exact, domnul primar a aflat de curând că în maximum 30 de zile trebuie să aprobe bugetul pe anul 2009, lucru imposibil fără consilierii ticăloși. Dacă nu face bugetul, dom primar își dă singur foc la pălărie. Nu numai că gașca flămândă din umbra sa va rămâne cu gura uscată, dar cu siguranță ar pune-o de o adevărată revoluție în oraș. E clar însă că primarul nu-și permite luxul ca pe timp de criză să lase orașul fără buget doar pentru că s-a supărat pe consilieri.