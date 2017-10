Dii, murgule...

Stau și mă întreb dacă e doar exces de zel... Nu pot să nu iau în calcul înclinația spre sfidare și incultura crasă care doar ele pot conduce o minte la inițiative gen cea anunțată pentru sâmbătă și duminică! La Constanța! Dacă se poate la Cobadin, dacă Ziua Recoltei a dat bine și la Ciocârlia, dacă pretendenții noștri la parlamentare au fost în centrul atenției și în alte localități rurale, ce și-or fi spus mai marii CJC... de ce nu, și la Constanța?! Ce mai contează că vechea cetate tomitană se surpă sub construcțiile cu țâșpe etaje, că tu, constănțeanul de rând, nu mai ai un metru pătrat de verdeață în fața blocului, că economia locului e MOARTĂ și îngropată, și cu un car de cenușă la cap, (pardon, o relansaseră cu Mall-ul Răduleascăi), că unu’ vrea să îi deprindă pe constănțeni cu gustul pentru... viața de noapte și huzurul șeicilor, iar altu’ le „veghează” somnul din intersecție?! Ce dacă singurul lucru pe care îl mai produce azi Constanța constă în... platforme electorale menite să le paveze lor drumul către conturile grase? Ce dacă?! Pâine și circ să fie... Nu am nimic împotriva vieții la țară și a specificului ei. Din contră... Dar, ce să caute un târg gen cel inițiat de CJC la Constanța, în imediata apropiere a zonei vechi care tânjește de ani buni după o reabilitare și o exploatare pe măsura valorilor ei spirituale? Cui folosește să chinuiască producătorii timp de două zile animalele în țarcuri, să le bată vântul, sau să expună marile firme mașini și utilaje agricole, la intrarea în port, la gura unui oraș care nu mai are nici urmă de pământ?! Aș vrea să văd un constănțean care pleacă sâmbătă sau duminică de la Ziua recoltei J cu combina sau cu calul de căpăstru în loc de Q7 sau, și mai rău, ajungând acasă, să sacrifice godinacul în gura scării de bloc... Și mai tragic este că până și cultura e înjosită în toată povestea asta. Fantasio, odată o marcă internațională pentru teatrul de revistă, a fost băgat acum în oala organizatorilor marelui eveniment de renume mondial „Ziua recoltei” de la Constanța... Eh, dar câți constănțeni ar veni la un festival de teatru de numele căruia să se lege Fantasio și câți se vor buluci, chiar dacă nu vor cumpăra mare lucru (și asta din motive obiective!!!), la Poarta 1, în acest week-end? „Pâine și circ”, au spus unii! Tot asta pare-se că ține și acum la românul umil care pe zi ce trece își pierde și ultima brumă de demnitate. N-am speranța că ne-o vom recupera curând.... până atunci, însă, vine week-end-ul la mal de mare așa că... ia mieluța, ia curcanu’! Ferea, bade! Domnu’, da’ numa’ acilea ți-ai găsit să îți proptești trăsura (a se citi X5-ul), de să-i iei fața la murga mea? Mută, mă, mută și tu… Cayenne-ul, ș’ălalalt A6-ele și, mata, domn’ primar, n-ai vrea să-ți urnești oleacă „Lincoln Zephyr-ul”?... Că-i doară „Ziua Recoltei”, nu parada dă bărci... Lasă loc la albine, oi și capre, ponei și alte orătănii... Ș’apăi... Dii, murgule, la BAMBOO... dacă tot o măritarăm pe Nicoleta...