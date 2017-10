Dezlegare la vot

Da, recunosc, nu am mari așteptări de la aceste alegeri parlamentare. Și, da, recunosc, am scris în repetate rânduri că sunt profund dezamăgită de actuala clasa politică românească, de teatralizarea ieftină a discursurilor politrucilor, de cele mai abjecte ipocrizii. Îmi displac, din ce în ce mai mult, aceste „frământări” epileptice ale unor oameni care fac abstracție de sărăcia, foamea, disperarea de zi cu zi a unui electorat care nu mai știe cui să se adreseze și încotro s-o apuce. În egală măsură, mă deranjează programele, platformele, soluțiile de criză surogat și aerul carnavalesc al acestui scenariu care, nu-i așa?!, pare să repete fidel începutul anilor ’90. Dar!!! Veșnicul „dar” mă determină să cred că, dacă tot îmi repugnă și vă repugnă (și știu sigur că așa este) mascarada penibilă a unui joc de puzzle în care piesele, deși atât de diferite, sunt lipite grotesc și alandala, ar trebui să ieșim la vot. Dacă nu pentru noi, pentru copiii, nepoții noștri! Pentru a spune „nu” dictaturii pomenii, aceea care, (ce trist!) transformă alegătorii din amărâți și suferinzi și dezorientați în niște păpuși Muppets de toată jena. Repet, dacă nu pentru voi, măcar pentru copiii voștri, nu mai permiteți „samaritenilor” prostituați să vă tranziteze de la un mandat la altul, de la o promisiune la alta, de la un scrutin la altul și ieșiți, duminică, la vot! Cetățeanului sictirit cu drept de vot îi spun să-și verse sictirul în urnă, să condamne sau, din contră, să spere că, cine știe?!, va fi mai bine! „Autistului” leneș care poate, dar nu vrea să voteze îi spun că absența lui din secția de votare nu e dovada înțelepciunii și nici a unei maturități electorale. Este doar proba pe care, la 19 ani de la revoluția din '89, România ar putea să o pice. Tocmai de aceea, ieși din casă, lasă-ți papucii rupți și uzați pe hol și pe care nu-i schimbi din cauza crizei financiare mondiale și ieși în stradă! Sunt absolut convinsă că votul tău contează. La fel cum cred că refugierea în muțenia tristă a celor care nu mai cred în nimic nu duce nicăieri. Dezideratul meu este ca oamenii și, mai ales, generația mea să iasă la vot! Dezideratul meu este, am spus-o și altă dată, ca România să nu se mai erijeze în rolul de victimă al „micuței orfeline”. Poate că votul tău nu va schimba prea multe sau prea repede. Dar cu siguranță va conta.