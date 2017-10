Deconcentrat şi neliniştit

Deconcentrat și neliniștit

Din ciclul „Când o să mă fac mare“, prezentăm astăzi o meserie mai volatilă decât bursa și mai nesigură decât starea de spirit a unei femei - șef la deconcentrate/ministru. Îmi imaginez că trebuie să fie o meserie îngrozitor de bine plătită, ca să merite să fii director la o astfel de regie/agenție/direcție. Altfel nu văd de ce s-ar zbate toți să prindă un asemenea post. Unele dintre agențiile de gen sunt atât de nesemnificative, atât de ascunse pe la mansarda instituției-mamă, încât nici nu văd ce prestigiu ai putea câștiga de pe urma frecatului de hârtii și implicării sporadice în viața publică. Și totuși, personal aș vrea să fiu director la o CN, la o RA, la o Autoritate - numai și numai pentru expresia aceea pe care o au directorii pe față, de oameni care vor să fie luați în serios. Desigur... exact ca Batman. Și el are aceeași față, doar că este imposibil să îl iei în serios. De asemenea, mă gândesc că un asemenea post este perfect dacă ai terminat o facultate (DACĂ) cu profil mai practic, gen „specializare din care ieși cu o meserie“. Chiar dacă am făcut mecanică, chimie, lăcătușerie, fizică, filozofie, asta nu înseamnă nicidecum că nu m-aș pricepe la agricultură, canale navigabile, evaziune fiscală, business sau administrație. Nu. Înseamnă doar că cel care îmi va lua locul, când se schimbă șustele la centru, va avea pe cine să dea vina. Da, Năsăudeanu era un incompetent, nu avea EXPERTIZĂ în acest câmp, doar terminase jurnalismul, ce treabă are asta cu săracele oi și cu floarea-soarelui, mama ei de recoltă? Eu ca model îl am pe Niță, ex-ministru al IMM-urilor. După ce și-au dat demisia în bloc miniștrii PSD și a ieșit Geoană în față ca să îl mai scuipe puțin pe Băsescu, Niță stătea cumva în spatele lui, nu i se vedea decât capul, cu o față sublimă - o combinație imposibil de descris, între curiozitatea unui copil de 5 ani, nevoia de atenție a lui Paris Hilton, stupizenia lui Dorel din reclamă și relaxarea totală a șoferilor de X5. Îmi imaginez că se gândea deja la ce afaceri personale mai are, la ce ALTCEVA mai bun are de făcut. Nu părea deloc afectat, probabil pentru că în sufletul său este ferm convins că Geoană va ieși președinte. Totuși, nu cred că mă ajută aspectul fizic pentru a ocupa un asemenea post. Berceanu pare făcut pentru transporturi, zici că e un tirist gătit pentru nuntă. Niță e de la IMM-uri, patron de măcelărie, care merge să facă prezența la deschiderea anului universitar. Sârbu este venit direct de pe câmp, doar sapa îi lipsește. Nu sunt pesimist totuși. Pogea este agricultor 100% și, cum-necum, a ajuns la Finanțe. Oricum, agenția pe care aș vrea să o conduc trebuie să fie mică (eu, secretara și șoferul), dar să aibă nume mare - Agenția pentru Salvarea Mass-Media de Comentarii Inutile și Poze Prost Încadrate (ASMMCIPPI). Sună bine? Măcar un mandat și tot e OK.