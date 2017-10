Decadenţă liberală

Decadență liberală

Liberalilor le e frică. Le e frică să nu uite lumea că ei sunt la guvernare. Le e teamă probabil că directorii pe care i-au numit la conducerea unor importante companii s-ar putea confunda cu interesele profesionale și nu cu cele de partid, dezicându-se, astfel, în aceste momente destul de dificile pentru partid, de cei ce i-au ajutat să acceadă în funcții. Sau poate liberalii sunt neliniștiți de faptul că, încet dar sigur, iau urma altui partid istoric (PNȚCD) și se gândesc că doar notorietatea unei Direcției de Drumuri și Poduri sau Administrației Canalelor Navigabile sau a unui colos precum Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța le mai poate aduce o urmă de credibilitate. Acelorași liberali le e frică însă și să vorbească. De această dată este vorba de o teamă generată de politica de partid, de dictatura internă și constrângerea de a face declarații numai atunci când li se spune și de a spune, mai ales, numai ce „trebuie”. Cum altfel ar putea fi interpretată preacurvia la care sunt obligați, în ultima vreme, directorii de companii care au neșansa să fie liberali (dar care altfel nu ar mai fi fost în acele funcții) și care sunt constrânși (de varii motive) să își țină conferințele de presă la sediul partidului, unde să își prezinte realizările și proiectele companiilor sub pretext că acestea au fost posibile grație guvernării liberale. Cu vreo trei zile în urmă, Jean-Paul Tucan, directorul de la Drumuri și Poduri Constanța, iar ieri Constantin Matei de la APC și Ovidiu Cupșa de la ACN au chemat presa la conferințe organizate, așa cum am amintit, la sediul partidului pe care îl slujesc cu supușenie, pentru a vorbi strict despre probleme economice(?!). Au refuzat să răspundă la orice întrebare care viza domeniul politic, pentru că nu aveau girul celor de mai sus să vorbească. Matei de la APC părea destul de stânjenit de situația în care era pus, implorând presa, practic, din priviri, să se mulțumească cu declarațiile pe care le-a făcut pe probleme economice. „Nu mă puneți în situația să tac“, a răspuns Matei, ieri, la tirul de întrebări legate de activitatea lui de partid. Matei nu a putut să discute nici măcar viitorul PNL-ului în cursa pentru Primăria Constanța. Dincolo de statutul lui de director al APC, el este (încă) președinte al organizației municipale a PNL Constanța și, din această postură, teoretic, nimic nu ar fi trebuit să îl împiedice să comenteze subiectul. Dar el, ca și colegul lui, Cupșa, s-au aflat la sediul PNL doar pentru a spune că reprezintă partidul aflat la guvernare, în calitate de directori ai unor obiective… strategice. „Vreau să vă spun că se face la partid (n.n. conferința de presă) pentru că suntem directori liberali, ducem la îndeplinire un program de guvernare liberal, ducem la îndeplinire un program al unui ministru liberal, iar proiectele pe care le derulează cele două companii sunt de sorginte liberală. Acesta este rolul acestei întâlniri aici la partid“, a fost explicația oferită de Cupșa, care însă nu a convins… Și asta pentru că cei doi directori liberali s-au comportat ca doi soldăței care nu au ieșit din cuvântul comandanților lor și s-au lăudat cu prestigioasele realizări profesionale care se datorează, spun ei, numai politicii de partid… Ceea ce se pare că uită liberalii este faptul că nici drumurile și podurile, nici portul și nici canalele nu aparțin partidului, ci românilor, în general, că ele trebuie să se dezvolte în raport cu interesele României și, oricare ar fi culoarea politică a directorului, acesta nu are dreptul să subjuge politic un bun public doar de dragul de a-și salva partidul.Liberalilor le e frică. Le e frică să nu uite lumea că ei sunt la guvernare. Le e teamă probabil că directorii pe care i-au numit la conducerea unor importante companii s-ar putea confunda cu interesele profesionale și nu cu cele de partid, dezicându-se, astfel, în aceste momente destul de dificile pentru partid, de cei ce i-au ajutat să acceadă în funcții. Sau poate liberalii sunt neliniștiți de faptul că, încet dar sigur, iau urma altui partid istoric (PNȚCD) și se gândesc că doar notorietatea unei Direcției de Drumuri și Poduri sau Administrației Canalelor Navigabile sau a unui colos precum Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța le mai poate aduce o urmă de credibilitate. Acelorași liberali le e frică însă și să vorbească. De această dată este vorba de o teamă generată de politica de partid, de dictatura internă și constrângerea de a face declarații numai atunci când li se spune și de a spune, mai ales, numai ce „trebuie”. Cum altfel ar putea fi interpretată preacurvia la care sunt obligați, în ultima vreme, directorii de companii care au neșansa să fie liberali (dar care altfel nu ar mai fi fost în acele funcții) și care sunt constrânși (de varii motive) să își țină conferințele de presă la sediul partidului, unde să își prezinte realizările și proiectele companiilor sub pretext că acestea au fost posibile grație guvernării liberale. Cu vreo trei zile în urmă, Jean-Paul Tucan, directorul de la Drumuri și Poduri Constanța, iar ieri Constantin Matei de la APC și Ovidiu Cupșa de la ACN au chemat presa la conferințe organizate, așa cum am amintit, la sediul partidului pe care îl slujesc cu supușenie, pentru a vorbi strict despre probleme economice(?!). Au refuzat să răspundă la orice întrebare care viza domeniul politic, pentru că nu aveau girul celor de mai sus să vorbească. Matei de la APC părea destul de stânjenit de situația în care era pus, implorând presa, practic, din priviri, să se mulțumească cu declarațiile pe care le-a făcut pe probleme economice. „Nu mă puneți în situația să tac“, a răspuns Matei, ieri, la tirul de întrebări legate de activitatea lui de partid. Matei nu a putut să discute nici măcar viitorul PNL-ului în cursa pentru Primăria Constanța. Dincolo de statutul lui de director al APC, el este (încă) președinte al organizației municipale a PNL Constanța și, din această postură, teoretic, nimic nu ar fi trebuit să îl împiedice să comenteze subiectul. Dar el, ca și colegul lui, Cupșa, s-au aflat la sediul PNL doar pentru a spune că reprezintă partidul aflat la guvernare, în calitate de directori ai unor obiective… strategice. „Vreau să vă spun că se face la partid (n.n. conferința de presă) pentru că suntem directori liberali, ducem la îndeplinire un program de guvernare liberal, ducem la îndeplinire un program al unui ministru liberal, iar proiectele pe care le derulează cele două companii sunt de sorginte liberală. Acesta este rolul acestei întâlniri aici la partid“, a fost explicația oferită de Cupșa, care însă nu a convins… Și asta pentru că cei doi directori liberali s-au comportat ca doi soldăței care nu au ieșit din cuvântul comandanților lor și s-au lăudat cu prestigioasele realizări profesionale care se datorează, spun ei, numai politicii de partid… Ceea ce se pare că uită liberalii este faptul că nici drumurile și podurile, nici portul și nici canalele nu aparțin partidului, ci românilor, în general, că ele trebuie să se dezvolte în raport cu interesele României și, oricare ar fi culoarea politică a directorului, acesta nu are dreptul să subjuge politic un bun public doar de dragul de a-și salva partidul.