De ce nu vă votez

Asist, de câteva zile, la o luptă furibundă a candidaților la europarlamentare de a-mi câștiga votul. Se comportă asemenea unor cerșetori, numai că nu folosesc limbajul oamenilor străzii: „Dă mie votu'! Să-ți trăiască familia". Încearcă să mă păcălească, spunându-mi ce vor face ei pentru România dacă ajung la Parlamentul European, după ce n-au făcut nimic pentru țară cât timp au fost în scaunele de deputați și senatori. Nu numai că n-au făcut nimic, dar mi-au și înșelat așteptările. Când am votat cu liberalii, am dat un vot de blam pesediștilor. Nici prin gând nu-mi trecea ca, după câțiva ani, un liberal să lupte alături de pesediști pentru construirea șoselei de coastă. Nu-mi închipuiam că pe rotița neunsă din mașina de vot a Camerei Deputaților scrie PNL. Nici democrații nu au avut vreo remușcare atunci când mai multe voci au sărit să apere visul mai vechi al lui Mazăre - șoseaua de coastă. Ce dacă în tranșeele legislative și-a rupt gâtul o colegă de partid - Sulfina Barbu? Fostul ministru al Mediului nu mai reprezintă de mult timp o voce. Calificativul de „proastă" i-a rămas lipit ca marca de scrisoare. Așa cum a numit-o Mazăre, ea avea curajul să spună „NU", în schimb, secretarul de stat Lucia Varga refuză să facă orice comentariu până când legea zonei costiere nu va fi votată. Și, atunci, la ce-ar mai folosi? A uitat că se află în prima linie a frontului pentru a respecta legile acestei țări și pentru a lua atitudine atunci când ele sunt încălcate. Mai mult ca oricând, oamenii aflați în fruntea ministerelor se feresc să mai facă declarații, de teamă că nu știu ce înțelegeri de culise au făcut partidele. Și, atunci, pentru cine mimează politicienii în campania electorală? Cine mai crede într-un program electoral? Care-i diferența dintre programul electoral al PSD-ului și al PNL-ului? Cine-i mai crede? Eu una, nu. De asta nu-i mai votez. Și, asemenea cetățeanului turmentat voi sta și mă voi întreba: „Da' eu cu cine votez?"