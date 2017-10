DDD preşedinte?

DDD președinte?

În ritmul ăsta, ziua și drumul la DNA, Dan Diaconescu în Direct chiar are șanse să ajungă președintele României. Cam aceleași șanse pe care le are și Gigi Becali. Pentru că poporanilor le place circul, mahalageala, țățismul, manelismul pe mese și Elodia, dar nu cred nicidecum că l-ar vota pe caracaleanul posesor de iaht și Rolls-Royce, chiar dacă ar fi alegeri duminica viitoare, cum le place sociologilor să întrebe. Multă lume îi este datoare lui Dan Diaconescu: Capatos, Tolea, Nidia, Vadim, Nikita, Mădălin Ionescu, Magda, chiar și Măruță, Cioacă, Romeo Fantastik, Strălucirea lu' Pardallian de la Afumați și alți onorabili, venerabili, stimabili ș.a.m.d., ș.a.m.d. Fără DDD și garsoniera lui, n-ar fi ajuns cine sunt sau ce sunt, n-ar fi avut de la cine învăța cum să scormonească în tomberoanele altora, astfel încât s-o pună de megaaudiență la șourile lor de doi lei. Lui Dan Diaconescu îi „datorăm“ o bună parte din starea asta patologică în care am picat ca niște berbeci, de unii nu mai suntem în stare nici să ne legăm șireturile la bocanci. Păi cine ne-a ținut ani de... nopți lipiți de ecranul magic, sorbind din ochi imaginile avocatei ucise, dispărute, fugite de-acasă? Cine mai era în stare să mai pună mâna pe o carte când, a doua zi, la serviciu, era important de dezbătut relația dintre Nidia Moculescu și tac'su? Cum și când să ai timp să auzi de Anna Karenina, când Zăvoranca dădea cu maică-sa de pământ ore întregi? Totuși, am încredere în compatrioții mei. Ceva îmi spune că bunul simț pâlpâie undeva, acolo, într-un cotlon, chiar dacă suntem acum groși la obraz și orbiți de avalanșa de gunoi vărsată zilnic în capul nostru de televiziuni și tabloide. Așa, imposibil de corijat, cum pare națiunea în aste crunte și caniculare vremi, tot nu cred că Dan Diaconescu ar aduna mai multe voturi decât cele acordate de Nikita sau Magda a lui Ciumac. Om fi noi imbecilizați, dar nu chiar în ultimul hal!