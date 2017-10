Culoarea ambiguă a liberalilor constănţeni

Culoarea ambiguă a liberalilor constănțeni

De ce să nu spunem că PNL Constanța este perceput ca o ramură a PSD Constanța? Nu de ieri, de azi sau de când partidele s-au aliat și la nivel național împotriva dușmanului comun, Băsescu, ci de ani buni de zile este foarte dificil să scoți din gura liberalilor constănțeni cuvinte de condamnare la adresa conducerii măzăriste a orașului, chiar și atunci când faptele, care țin, în principal, de cheltuirea banilor publici, sunt evidente. Excepția apare în perioadele dinaintea alegerilor, când unii dintre ei, antimăzăriști de… formație, profită de convențiile unanim acceptate ale campaniei electorale și încearcă să „rupă lanțul”. Este, de acum, de notorietate publică faptul că drumul lui Victor Manea spre poziția de primar a fost blocat chiar de unii dintre colegii (sau șefii) săi de partid, care l-au sabotat discret. Nu se știe, însă, dacă i-au retras sprijinul pentru că exista impresia că s-a ridicat prea mult în sondaje sau pentru că încălcase niște convenții inițiale de non-combat. Tot de notorietate publică este faptul că atunci când, înaintea lui Manea, un antimăzărist notoriu, ca Mihai Daraban, și-a manifestat intenția de a candida la Primărie din partea PNL, el a fost „aburit” de conducerea liberalilor, care i-a promis postura de candidat până s-a înscris în partid, apoi l-a tras pe linie moartă. Este foarte probabil că la fel au încercat liberalii să facă și acum, în perspectiva alegerilor din 2012, cu Sorin Greavu, care a luat însă aminte la pățania lui Daraban, a evadat din capcană, refuzând înrolarea în PNL, și a declarat că va candida ca independent. M-am amuzat copios când, la scurt timp după ce Greavu a refuzat oferta ambiguă a liberalilor, președintele PNL Constanța a prezis că o persoană cu foarte mare notorietate va candida pentru acest partid la Constanța, iar numele care a răsărit public pe cale zvonistică a fost acela al jurnalistului antenist de sorginte PC + PSD, Radu Tudor, care semnează editoriale unde credeți?... chiar în Telegraf, ziarul de casă al clanului Mazăre! De fapt, G. Dragomir nu a mai anunțat deloc numele persoanei extraordinar de notorii, căci probabil efectele zvonului nu au fost tocmai încurajatoare… Până acum, în acest partid, ca și în PSD Constanța, a fost liniște și pace. Apele de suprafață au rămas netulburate, în pofida tumultului interior. Mulți dintre liberalii vechi, înscriși în partid imediat după revoluție, din acel impuls anti-comunist autentic, nu pot fi împăcați cu subordonarea partidului unor interese meschine legate de culoarea roșie a administrației publice locale, aceeași de zece ani, dar nici nu-și permit acte de frondă publică față de conducerea pro-măzăristă. Singurul care și-a permis să intre într-un război deschis cu primarul a fost Dănuț Culețu care, din poziția de prefect, a contestat tot ce a putut, a deschis procese și a provocat reacții furibunde ale primarului Constanței. Dar s-a luptat singur, fără vreun sprijin din partea colegilor liberali care au preferat să se scalde în ape călduțe. Căci, în afară de cei vânduți, unii sunt resemnați și spun că nu folosește la nimic să te lupți cu Mazăre, câtă vreme el deține puterea, ceea ce compromite însăși ideea de opoziție. Alții se gândesc la propriile afaceri, la propriile familii și, în această ordine de idei, un vot negativ în forurile locale în care sunt aleși nu poate însemna decât dizgrație totală, potențial pericol în plan personal și expunerea la reproșuri și ridiculizări din partea colegilor mai pragmatici și mai orientați. Orientați spre PSD, firește. Cum suntem în Constanța, unde clanul Mazăre a cointeresat pe cine a prins, e greu de spus cine din PNL nu este „ținut de nas”. De aceea scandalul care a izbucnit cu ocazia alegerilor de la municipiu ar putea fi de bun augur pentru clarificarea culorii ambigue a liberalilor noștri. P.S. Preîntâmpin reacții ale cititorilor care îmi vor reproșa că nu am menționat în acest articol dependența de Mazăre a unor democrat-liberali din Constanța. Care este tot atât de probabilă și, pe alocuri, la fel de elocvent probată. E simplu: pentru că acest editorial este despre PNL Constanța. Prevăd, de asemenea, reacția liberală - ramura Hașotti care va reitera ideea că ziarul Cuget Liber este un ziar anti-liberal și pro-PDL. Și, numai în contextul în care PDL Constanța are o poziție publică anti-Mazăre, iar PNL Constanța nu are nicio poziție față de o administrație publică pe care ziarul Cuget Liber o critică pentru nenumărate „capete de acuzare”, această idee are acoperire. Nu are însă acoperire și în contextul în care toți liberalii constănțeni, ca și toți democrat-liberalii constănțeni s-au putut exprima fără restricții și fără cenzură prin intermediul ziarului Cuget Liber. Doar că și pe unii, și pe alții, a cam trebuit să-i tragem noi de limbă, lovindu-ne uneori de refuzuri și de rezerve nejustificate.