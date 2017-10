Cui i-e frică de BAU-BAU?

Din cauza lui Băsescu avem inundații. Eu asta am înțeles din ceea ce difuzează zilnic televiziunile de știri. Băsescu este rău, Băsescu este dictator, Băsescu minte, Băsescu ademenește, Băsescu se răstește, Băsescu e BAU-BAU! Până când Băsescu nu a vizitat zonele inundate, televiziunile se întrebau retoric unde este Băsescu, insinuând că nu-l interesează necazurile oamenilor. După ce a ieșit pe teren, tot timpul de emisie i-a fost dedicat, că a fost vorba despre filmări de la fața locului, sau despre montaje artistice cu diverse declarații ale sale făcute de-a lungul timpului, sau despre știri redac-tate ca niște opinii defavorabile preșe-dintelui, sau despre dezbateri între atacatorii săi tradiționali. De dimineață până seara, zi de zi, până la saturație, până când oamenilor li se întipărește bine în minte că de la Băsescu vin toate relele lor. Până acum - austeritatea, de câteva zile - inundațiile. Departe de mine viziunea unui Băsescu alb ca aripile de îngeri, însă nu pot decât să constat că singura preocupare a televiziunilor, în aceste vremuri de criză și de calamitate, este să-l înnegrească pe președinte cât de mult se poate. Tot noroiul inundațiilor este aruncat în obrazul lui, iar necazurile celor mai săraci și dezavantajați dintre români i se pun în cârcă nemijlocit, căci Guvernul Boc este, de fapt, Guvernul Băsescu, nu așa ni se spune în fiecare zi?… Dacă e să mă întreb de ce conștiințele ne sunt asediate cu acest concert de voci anti-Băsescu (oricine are ceva de împărțit cu președintele este invitat să se exprime fără măcar cenzura bunului simț) cred că trebuie să mă gândesc cui folosește. Băsescu este la ultimul mandat, deci nu poate fi vorba despre campania electorală din 2014, un spectacol în care nu va mai fi distribuit. Ce anume din ceea ce face Băsescu poate deranja atât de grav clasa politică și pe moguli? Nu pot să nu mă gândesc la fermitatea cu care a insistat pentru aplicarea ACUM a măsurilor de austeritate, cu toate că a precizat foarte clar că am mai fi putut-o duce așa o perioadă, cu mai multe împrumuturi de pe piața bancară. Am mai fi putut lungi perioada de relativă bunăstare, având certitudinea că situația economică a țării s-ar fi deteriorat și mai mult. Am senzația că toată clasa politică și toți mogulii care s-au îmbogățit din afaceri cu statul ar fi preferat această ultimă variantă, chiar dacă, după o vreme, am fi ajuns în situația Greciei. Cine se pune împotrivă, chiar deranjând personaje influente din partidul care îl susține? Traian Băsescu. Deci Traian Băsescu trebuie să dispară din poziția în care poate influența decisiv politica economică a României și buzunarele politicienilor sau ale mogulilor. Nu m-ar mira să se repete scenariul suspendării președintelui și al referendumului, deci imaginea lui Traian Băsescu trebuie făcută praf din timp. Este un scenariu care ar explica renașterea, cu forțe sporite, a campaniei anti-Băsescu, după o scurtă acalmie post-electorală. Și mi se pare că faptele se vor precipita în curând, căci manipularea nu mai are pic de subtilitate, se face ca pentru ghiolbani, cu subiect și predicat. Nu știu în ce măsură poate rezista un om - fie el chiar unul cu energia, tupeul, priza la public și abilitatea lui Traian Băsescu - atunci când șuvoiul mediatic, politicianist, populist vine peste el, alimentat din toate părțile. Eu, una, sper să găsească resurse și mai sper ca evidența manipulării să le mai smulgă românilor de pe minți și de pe ochi vălul înverșunării generate de necazurile proprii.