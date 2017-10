CSI: Diverta sau de ce moare lanţul?

CSI: Diverta sau de ce moare lanțul?

Un nou caz a aterizat în această săptămâna pe masa secției de polițiști liber-profesioniști din cadrul redacției Cuget Liber. Retailerul Diverta, unul dintre cei mai colorați jucători de pe piața româ-nească, a intrat oficial în insolvență, fiind lovit cu mârșăvie de o anume Criză. Surprinzător, familia răposatei Diverte nu acuză Criza de nimic. Deh, Criza vine, pleacă, face parte din bioritmul obișnuit al economiei. Nu, vinovat ar fi, potrivit spuselor reprezentanților Diverta, Statul. Statul român, desigur. Motivul - Statul nu sprijină suficient segmentul privat care face treburi de calitate. Tocmai de aceea ar da faliment lanțuri de supermarketuri și retaileri branduiți ca-n Vest ( n.r. - Doamne, câte cuvinte ciudate). Căutând prin arhivele secției Free-lance Police, am găsit un caz similar - UltraPro. Ei comercializau calculatoare, monitoare și dischete, totul mergea bine (aparent!), când, de-odată, au murit. De ce oare? Magazinele erau frumoase, portocaliu cu negru, cei mai mulți vânzători erau chei și inspirau seriozitate. Din fericire, cazul a fost rezolvat, așa că vă putem oferi și răspunsul - aveau niște prețuri penibil de mari! Cum să dai 70 de lei pe un floppy-disk drive, când prețul corect era de 20 de lei, dacă nu mai puțin? Cum să încerci să vinzi un „sistem profesional de gaming” la câteva zeci de milioane, când cu aceiași bani nu îți puteai cumpăra decât o placă video cu adevărat „profesională”? Păcălești un prost, doi proști, niște studenți, un pensionar, un manelist, dar până la urmă tot te prinde falimentul din urmă. Să fi fost aceeași situație și la Diverta? Am prefera să zicem „Nu” și să vă oferim o explicație mai întortocheată, demnă de un thriller semnat de Hitchcock. Din păcate, soluția misterului este identică. Oricât ar plânge cei de la Diverta, prețurile practicate de ei erau prohibitive și nu le ofereau nicio șansă în fața retailerilor mutați pe internet (nu dăm nume, dar îi știți și voi), de pe toate segmentele - jocuri electronice, cărți, jucării, electronice. În era apusă a creditului cu buletinul, Diverta s-a extins rapid, mizând pe siguranța unui model greșit de consum. Nu și-au recuperat niciodată pierderile și, în cele din urmă, s-au declarat învinși. Nu o fi Statul curat ca lacrima, cu tot cu investitorii lui strategici și cu preferințele dubioase pentru parteneri de afaceri, însă cei de la Diverta și-au făcut-o cu mâna lor. Oamenii de afaceri s-au plâns că firmele private, „care lucrează direct cu clientul”, au cel mai mult de suferit, fiindcă nu beneficiază de ajutor. OK, de ajutor nu beneficiază nimeni, asta e clar. Mediul de afaceri de-aici e orice, numai prietenos nu. Însă nu acesta este motivul pentru care magazinele Diverta erau goale. Case closed!rește!, ți-ar muri copilul din cauza unei banale fracturi?