Constănţenii au votat pentru Coreea de Nord. Săracii…

Constănțenii au votat pentru Coreea de Nord. Săracii…

Cristian Darie, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, a fost întrebat, ieri, de ce nu a aprobat forul decizional al județului înființarea unui centru de evidență informatizată a persoanelor și la Valu lui Traian, așa cum a făcut-o în cazul comunei Agigea. Darie s-a cam eschivat și a explicat că nu are idee de ce anume colegii săi consilieri s-au opus înființării aceluiași serviciu în Valu lui Traian, localitate condusă de un primar PD-L. Dar… să spunem că asta e neesențial. Sau măcar să ne prefacem că nu a contat culoarea politică a primarului. Explicația în sine, însă, a vicepreședintelui CJC, anume că „votul consilierilor locali și județeni, ca și al parlamentarilor, este liber și nu trebuie motivat” mi s-a părut, pe lângă faptul că își dovedește ridicolul, un non sens. M-a scârbit ușurința, lejeritatea cu care un om care stă cocoțat acolo unde stă cocoțat, ales județean în urma votului cetățenilor, anulează, într-o clipă, ceea ce am putea numi un soi de unitate de măsură a democrației, anume votul. Cum adică votul nu trebuie motivat? Trăim cumva în Cuba sau în Coreea de Nord? Ne batem joc, în marele stil pesedist tomitan, și de declarațiile alea care, în campanie, dădeau o nouă dimensiune penibilului și care erau deversate, cu insistență, în casele constănțenilor? „Construim împreună” era, îmi amintesc, unul dintre cele mai recente sloganuri de campanie ale PSD Constanța. Mă scuzați, dar ce dracului (mai) putem construi atâta timp cât un politruc din administrația locală, care a cerut votul constănțenilor, le explică acestora că „votul nu se motivează”? Aspectul ăsta readuce în discuție eterna temă a dezbaterilor pe „subiecte reale”, dezbateri care, evident, în Constanța nu există. Cetățenii cu drept de vot care iau decizii esențiale - să presupunem, totuși, că le iau într-o minimă cunoștință de cauză - îl ascultă azi pe Darie, unul dintre conducătorii județului în care, de la roșu la… roșu, cu toții vor „binele cetății”, social-democrat ales prin vot direct ce anulează acum chiar și odioasa aia de teledemocrație. Știți dumneavoastră, aceea care prostește poporul cum că, vezi Doamne, vocea, votul, opțiunea cetățenilor contează. Păi da, ar conta, dar doar dacă am face un exercițiu imaginativ în care Consiliul Județean Constanța n-ar organiza, din bani publici, un eveniment eminamente electoral, cadou pentru Mircea Geoană, fix de 1 Decembrie, confiscând în felul acesta și Ziua Națională a României și „împachetând-o” cu niscaiva cârnați cruzi împărțiți câtorva mii de oameni. Chiar așa, domnule Darie, cum motivați votul? Pentru ce v-au ales oamenii? De ce? Cum cuantificați astăzi, la aproape doi ani după alegeri, succesul campaniei și, mai ales, al acestei guvernări locale în care unul e mai egal decât altul și în care răspundeți în doi meri și trei peri la întrebări ce privesc interesul public? Ar fi periculos să ne privăm, la 20 de ani de la căderea comunismului, de dreptul la vot. Dar ce facem atunci când cei aleși de noi dau din umeri lăsându-ne să înțelegem că, oricum, nu contează ce spun muritorii de rând atâta timp cât ei fac cum vor ei și atât?!? Nu-i așa că ar fi „cool” ca peste vreo doi, trei ani să ne spună că, dacă tot nu trebuie să-și motiveze votul, deciziile, coteriile și amantlâcurile de culise, să nu mai ieșim la vot, că pun ei ștampila pentru noi?! Am sentimentul că încet, dar sigur, aducem Cuba în Constanța. Sau, mă rog, Coreea de Nord. Nu știu care dintre variante ar fi mai rea.