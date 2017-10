Constanţa păleşte de ruşine în faţa Braşovului

Constanța pălește de rușine în fața Brașovului

Pe bună dreptate, brașovenii se pot lăuda cu un oraș frumos, care „zâmbește" spre Europa. Curățenia pare a fi la ea acasă, iar „drumul" spre un oraș cu adevărat european este conturat. Am petrecut câteva zile din vacanță în citadela de la poalele Tâmpei și pot să afirm cu certitudine că diferența dintre Brașov și Constanța este ca de la cer la pământ. Veți spune că e normal să existe o deosebire, atâta vreme cât vorbim despre munte și mare, dar eu nu intenționez să mă refer la punctele turistice sau la cele culturale pe care le poți vizita și care, trebuie să recunosc, nu sunt deloc de neglijat. Centrul Brașovului este locul pe care niciun turist străin sau român nu îl ratează. Dintr-un capăt în altul, sunt zeci de terase frumoase, pline cu flori. Nu poți să treci pe acolo și să nu-ți dorești, măcar pentru câteva minute, să te așezi la o masă și să admiri peisajul. De altfel, încă de la primele ore ale dimineții și până seara târziu în noapte, terasele sunt pline de turiști și, probabil, de localnici, care stau ore în șir la povești. Și cum să nu-ți fie mai mare dragul, când, periodic, în cursul unei zile, centrul orașului este măturat și spălat, când clădirile vechi, dar renovate te „îmbie" să le admiri?! M-am întors acasă și am avut senzația că trăiesc într-un oraș părăsit. Ștefan cel Mare (centrul Constanței) este de mult în paragină. O plimbare de la un capăt la altul al străzii, este o experiență nefericită. În afara magazinelor amplasate de o parte și de alta, nu ai nimic de ales. La tot pasul sunt zeci de gunoaie și excremente de câine. Un moment de neatenție și poți păși oricând într-un „noroc" de patruped. Despre terase pline cu flori nu este cazul să vorbim. Poate, doar dacă mai înaintăm un pic și ne îndreptăm spre piața Ovidiu. Aici putem găsi, printre ruine și alte mormane de gunoaie, câteva terase înșirate dar care, pe mine personal, nu mă tentează deloc. Așa că, doar la o analiză superficială, dezamăgirea pare a fi totală: Constanța pălește de rușine în fața Brașovului. Și atunci, mă întreb ce a făcut în definitiv Mazăre pentru constănțeni?! Cu o strategie foarte bine pusă la punct, primarul a atras bătrânii de partea lui, oferindu-le pachete cu mâncare și locuri de relaxare și cam atâta. În rest, mult praf aruncat în ochii constănțenilor...