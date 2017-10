Consilieri de plastilină

Am uneori, atunci când politicienii, mai mici sau mai mari se țigănesc, se târăsc prin procese și se jignesc, senzația unui serial abject care nu se mai termină odată. Un fel de telenovelă neaoșă în care, de la mic la mare, cu toții își antrenează soldățeii din alaiul personal, cu gesturi care țin de manifestarea reflexului superior-subaltern. Scandalul consilierilor locali de la Năvodari se aseamănă cu aventurile din Cartea Junglei. Nicăieri altundeva nu am văzut, ca aici, atâtea orgolii sufocate, atâtea frustrări și încăpățânări prostești, cumulate, toate, în cele mai primordiale reacții. Generoși atunci când vine vorba de trăsături caricaturale, aleșii locali de aici sunt, indiferent de culoarea politică, bogat înzestrați în schimonoseli și defecte. Totul se face, „fără îndoială”, în beneficiul năvodărenilor. O baie de lingușeli grețoase, învăluite în cuvinte necenzurate, atent alese din miezul preocupărilor liberale, social-democrate și democrat-liberale se revarsă peste locuitorii orașului. Și, ca și cum circul slugărniciilor de partid, al separării de interese așa zis doctrinare nu i-ar afecta suficient pe muritorii de rând ai orașului de la malul mării, consilierii și-au condimentat țiganiada cu „replici” fizice, dictate de o violență care a mocnit câteva luni de zile în CL Năvodari. Astfel, la ultima ședință de consiliu convocată la Năvodari am asistat la cea mai spectaculoasă paradă de ipocrizii locale, cocoțate, la etaje diferite, e drept, pe proiecte de hotărâre, pe decizii ale instanței constănțene, pe interese neasortate cu păsurile, nevoile, lipsurile oamenilor. La aceeași masă, cocoșii și-au cântat cu vădită mândrie propriile partizanate, propriile dorințe și așteptări. Panterele au fost, și ele, vedetele varieteului de joi după amiază, profitând din plin de ocazia de a se fofila pe lângă cetățenii turmentați, agitând din urmă spiritele, prin telefoane și „semeseuri”. Toate ca toate, dar circ fără bani nu există și asta pentru că, mai devreme sau mai târziu, aleșii locali vor plăti pentru inepțiile pentru care au țipat acum sus și tare. Raportarea la lege, la oameni, la un minim bun simț a dispărut din peisajul, cam îngust, al consilierilor PSD, PNL și PD-L. Am asistat la absolutizarea nesimțirilor mărunte, umflate cu bani mulți, iar la final n-am încercat decât gustul amar al unor probleme care rămân, cel puțin, suspendate în aer. Cum anume va reuși CL Năvodari să ducă la bun sfârșit sau măcar să înceapă proiectele care se află pe lista de investiții? Cum vor proceda consilierii astfel încât orașul să nu mai rămână cramponat în decizii judecătorești pe care unii dintre ei nu mai dau nici doi bani? Și, poate cel mai important, cine va readuce în târgul ăsta provincial atmosfera civilizată a moțăielii care a domnit trei ani și jumătate, până la inflamarea mai recentă a caracterelor de plastilină?