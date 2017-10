Comentezi?!

Luni, 2 iulie, site-ul www.cugetliber.ro a fost relansat într-o nouă formă: „Mai proaspăt, mai parfumat“, vorba Magdei Catone. Îmbucurător este faptul că, după analizarea traficului în această primă săptămână de la relansare, se remarcă o creștere cu aproape 80% a vizitelor pe pagina de internet a cotidianului, fapt determinat în mare măsură - sunt convins - de posibilitatea oferită vizitatorilor de a posta comentarii la articolele publicate în „Cuget liber”, chestie care, la vechiul site, era de neimaginat. Nu spun nimic nou: în ziua de azi, dacă o redacție nu interacționează cu cititorii săi, altfel decât prin intermediul clasicei și prăfuitei rubrici „Am primit la redacție“, rămâne încorsetată într-o nemișcare păguboasă, prinde iz de mucegai. Evident, riscul de a afla în doi timpi și trei mișcări ce reacții au stârnit materialele noastre în rândul internauților a fost unul asumat. Pozitive sau negative, opiniile cititorilor noștri sunt primite cu același interes, chiar dacă, de ce să ne ascundem după cireș, oricare din noi s-ar lipsi de plăcerea de a fi torpilat, în unele cazuri, de către vizitatorii mai cârcotași. Dar știți ce? Unii din noi au băgat la cap și nu au repetat greșelile semnalate de cititori. Alții au pus la inimă și s-au cam smiorcăit… dar nu importă, le va trece. Ce este cu adevărat important este că pre-zența online a reușit să iasă din acea încremenire în care se cantonase de ani buni, iar noul site atrage, chiar dacă e departe de a fi perfect. Indiferent dacă cititorii ne bruftuluiesc, pe noi sau patronatul, indiferent dacă ne iau la mișto. Asta nu demonstrează decât că ne-au citit și pe internet, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Cine are ceva de spus, bineînțeles, fără să treacă pe la periferia vocabularului, este liber s-o facă pe www.cugetliber.ro. Vă rog doar să nu înjurați. Nu e frumos.Luni, 2 iulie, site-ul www.cugetliber.ro a fost relansat într-o nouă formă: „Mai proaspăt, mai parfumat“, vorba Magdei Catone. Îmbucurător este faptul că, după analizarea traficului în această primă săptămână de la relansare, se remarcă o creștere cu aproape 80% a vizitelor pe pagina de internet a cotidianului, fapt determinat în mare măsură - sunt convins - de posibilitatea oferită vizitatorilor de a posta comentarii la articolele publicate în „Cuget liber”, chestie care, la vechiul site, era de neimaginat. Nu spun nimic nou: în ziua de azi, dacă o redacție nu interacționează cu cititorii săi, altfel decât prin intermediul clasicei și prăfuitei rubrici „Am primit la redacție“, rămâne încorsetată într-o nemișcare păguboasă, prinde iz de mucegai. Evident, riscul de a afla în doi timpi și trei mișcări ce reacții au stârnit materialele noastre în rândul internauților a fost unul asumat. Pozitive sau negative, opiniile cititorilor noștri sunt primite cu același interes, chiar dacă, de ce să ne ascundem după cireș, oricare din noi s-ar lipsi de plăcerea de a fi torpilat, în unele cazuri, de către vizitatorii mai cârcotași. Dar știți ce? Unii din noi au băgat la cap și nu au repetat greșelile semnalate de cititori. Alții au pus la inimă și s-au cam smiorcăit… dar nu importă, le va trece. Ce este cu adevărat important este că pre-zența online a reușit să iasă din acea încremenire în care se cantonase de ani buni, iar noul site atrage, chiar dacă e departe de a fi perfect. Indiferent dacă cititorii ne bruftuluiesc, pe noi sau patronatul, indiferent dacă ne iau la mișto. Asta nu demonstrează decât că ne-au citit și pe internet, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Cine are ceva de spus, bineînțeles, fără să treacă pe la periferia vocabularului, este liber s-o facă pe www.cugetliber.ro. Vă rog doar să nu înjurați. Nu e frumos.