Club Two, distracţie cu studii superioare

Club Two, distracție cu studii superioare

Trebuie să ai încredere în tine. Ești ceea ce vrei să fii. Lumea te va vedea prin ochii tăi. Gândește pozitiv și lucrurile vor merge bine de la sine. Bullshit. Sâmbătă seară, la intrare în Club Two, cumpărăm bilet pentru concertul lui Puya. În fața noastră, bodyguarzi a căror asemănare cu gorilele Beringei este izbitoare. Gorilele de munte sunt, însă, înzestrate cu capacitate de selecție. După ce ne scanează, exemplarul ia o decizie inexplicabilă: boyfriendu’ n-are voie să intre. De ce? Masculul grăiește: „E în tricou”. Mă întreb cum ar fi fost mai potrivit să vii la un concert rap? În costum și cravată? Sau poate că lipsea ceafa triplă, asezonată cu un portofel proeminent și niscaiva fitze, accesorii foarte la modă în Constanța. Gorila merge mai departe, „făcându-ne un favor”: îi oferă prietenului un tricou trist care făcea reclamă la nu știu ce bere, cu o condiție: să-l dea jos pe cel cu care era deja îmbrăcat. Deci nu ai voie să vii în tricoul de acasă, îți dăm noi altul la schimb. Tu numai poartă-l. Poate e o strategie a clubului de a-i face reclamă acelei mărci de bere. Sau poate gorila, plictisită, s-a gândit să iasă la vânătoare, punând în scenă un moment de o absurditate care l-ar face invidios chiar și pe Eugen Ionescu. Speciile au, totuși, o explicație pentru mica lor scenetă: tricoul era prea sport. Domnilor, data viitoare vom închiria un frac! Urangutanul de Sumatra nu se lasă: are putere, deci lasă să intre pe cine vrea el! Că doar e din rasa „Pac Pac”! Ne informează că, dacă vrea, poate să ceară și studii superioare la intrarea în club. Deci, frații mei clubberi de la malul mării, nu uitați ca, data viitoare, să vă luați cu voi diplomele de bac, licență, masterat, și, dacă se poate, doctorat, întrucât spiritele înalte ale păzitorilor de comori de la Two nu te vor lăsa să intri fără ele. Ar fi un moment de o voluptate delirantă să văd o ceafă lată arătând diploma de bursier la Sorbona și studiile personale pe Dasein-ul lui Heidegger, starea naturală la Hobbes sau pe Alzheimer-ul la Cioran. Principiul cauzalității în fizica cuantică va deveni bârfa no. 1 în cluburi, și numai la auzul numelui Immanuel Kant, fetele vor rămâne, instantaneu, fără sutie-ne. Am reușit, în cele din urmă, să intrăm, constatând că majoritatea bărbaților era în tricou. Selecția se face, deci, pe criterii știute doar de paznicii cu pretenții nejustifi-cate. Ne așezăm la una dintre multele mese libere, comandăm și, după 10 minute, o „amabilă” chelneriță ne îndemnă „Acum plecați!”. Deducem că „politețea” gorilelor de la intrare se transmite și la femelele din interior. Prin polenizare intelectuală. Încă o dată, Constanța nu se dezice de eticheta de oraș de body-guarzi cu creier decorat minimalist, de ospătărițe bizare, dotate doar cu sâni și scanere de portofele și de alte specii în pericol de multiplicare. Măcar am rămas cu tricoul de la Two. O să-l fac cadou unui bursier la Sorbona.