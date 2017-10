Clanul Mazăre se pregăteşte pentru ce e mai rău

Clanul Mazăre se pregătește pentru ce e mai rău

Procesul de corupție al lui Mazăre (&co) pare să se urnească, în sfârșit, începând de la termenul din septembrie. Până acum au fost doar amânări și excepții, nici măcar nu a fost citit rechizitoriul. Însă interesul manifestat la ultima ședință a Consiliului Local Municipal pentru termenul din septembrie ar putea să indice faptul că deja au fost epuizate resursele pentru tărăgănarea dosarului. Sunt convinsă că există o explicație pentru angajarea de către CLM a unui avocat pentru această cauză, deși eu nu am găsit-o. Se știe că, în urmă cu doi ani, consiliul a refuzat să se constituie parte civilă în proces, așa că singurii implicați din partea municipalității sunt primarul și angajații primăriei, ca inculpați. Cu toate acestea, există un avocat, plătit din bugetul sărac al Constanței, și el s-a prezentat în fața consilierilor pentru a le înfățișa opțiunea de a se constitui parte civilă. De ce acest gest, în condițiile în care CLM s-a pronunțat o dată, și chiar cu mare indignare față de ideea de a-l considera măcar o clipă vinovat pe primarul Mazăre? Deși avocatul nu a fost în stare să explice, ba chiar a dat informații eronate - că prejudiciul poate fi recuperat și ulterior de către CLM, dacă inculpații sunt găsiți vinovați și că, în aceeași ipoteză, procurorii nu se pot îndrepta împotriva consilierilor pentru complicitate la infracțiuni - Constantin Racu, el însuși inculpat în dosar, a pus lucrurile la punct, arătând că, în cazul unui verdict de vinovăție, în primul rând, terenurile vândute sau retrocedate ilegal, în valoare estimată de circa 114 milioane de euro, vor fi trecute în proprietatea statului, și nu în proprietatea municipiului Constanța, iar în al doilea rând, procurorii se pot îndrepta împotriva Consiliului Local Municipal. Și, în principiu, constituirea ca parte civilă ar putea să protejeze actualii consilieri de repercusiuni penale și ar dirija prejudiciul înapoi către municipiu. În același timp, dacă hotărăsc să facă acest pas, adică să treacă în tabăra celor care se consideră prejudiciați, unde le mai sunt solidaritatea cu inculpații și convingerea fermă că toate actele de retrocedare, pe care le-au validat prin vot, au fost corecte?... Într-o succesiune de replici care a părut regizată, primarul Mazăre și viceprimarul Făgădău au sugerat că dilema ar putea fi rezolvată prin comandarea unei expertize independente a terenurilor în cauză, pentru a da consilierilor date certe privitoare la vinovăția sau nevinovăția inculpaților. Am asistat la o pledoarie a lui Mazăre, împănată și cu diverse completări făcute de o Ramona Dospinescu un pic cam disperată (directoarea de la Patrimoniu, și ea inculpată în proces), cei doi aruncând diverse informații eronate pentru a-l discredita pe expertul de la DNA care a realizat raportul de constatare pe baza căruia procurorii au întocmit rechizitoriul. Spre exemplu, Mazăre a strigat în ședință că terenul de la Cazinoul din Mamaia a fost evaluat de expertul DNA la 3000 de euro metrul pătrat. Am verificat în raportul evocat de primar și am constatat că suma la care a ajuns expertul DNA, prin diverse metode, dintre care una este comparația cu prețurile de pe piață, la vremea respectivă, este de 1330 euro pe metrul pătrat. Dar ce mi-s 1.330, ce mi-s 3.000 … doar hiperbola e și ea o figură de stil, eficientă când e vorba de manipularea Consiliului Local Municipal… Revenind la expertiza sugerată consilierilor, nu este absurd să ne imaginăm că un expert ANEVAR, coleg al fostului viceprimar și fostului ministru PSD Nemirschi, (el însuși expert ANEVAR), ar putea alcătui un raport în care concluziile să fie identice cu acelea ale expertizelor inițiale, pe baza cărora au fost făcute retrocedările dubioase. Atunci primarul Mazăre ar mai dobândi (pe cheltuiala noastră) un instrument care să-i folosească în proces, cu toate că nu este sigur că instanța l-ar accepta. Nu știu cât de ușor se poate trece cu vederea peste faptul că, totuși, clientul care va fi comandat expertiza, este, de fapt, mașina de vot a primarului inculpat, consiliul care niciodată nu se împotrivește vreunui proiect pe care edilul îl vrea aprobat. Cât despre constituirea ca parte civilă a CLM, nu este exclus ca inculpații să-și fi dat seama că, odată condamnați, terenurile aflate în litigiu (cele mai bune din orașul Constanța, majoritatea în zona proiectatei șosele de coastă, portului Tomis, plajei Modern și stațiunii Mamaia) ar intra în proprietatea statului, de unde sunt slabe șanse de a mai pune mâna pe ele vreodată. Pe când, dacă acestea s-ar întoarce în domeniul municipiului, se poate conta pe oamenii clanului sau pe prietenii transpartinice pentru a recupera o mare parte. Să ne gândim că Mazăre nu a desființat decât trei cluburi de pensionari și continuă să arunce în baltă, constant, momeala care să pregătească marea campanie de pescuit din 2012. Vor fi, și la următoarele alegeri locale, destui bătrâni amărâți care îl divinizează și vor vota pe oricine le va pune el, primărașul lor iubit, în față (în cazul în care verdictul din proces nu-i va mai permite să candideze el însuși). Sunt două concluzii care se desprind din sceneta jucată la ultima ședință de consiliu local: prima, că Mazăre&co nu exclud un deznodământ care să le fie nefavorabil în procesul de corupție; iar a doua, că își pregătesc variante de rezervă și că nu vor renunța prea ușor la mecanismul bine pus la punct prin care au pus stăpânire pe orașul și pe județul Constanța.