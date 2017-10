CJC face „figuri de Buftea”

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

La ultima conferință de presă a ultimului Festival Internațional al Producătorilor de Film Independenți organizat pe litoral (din păcate, ultimul, dar nu noi suntem vinovați că s-au întâmplat atâtea „ghinioane”), ne-am apucat să răscolim… ce nu trebuia. Subiectul era tabu, am înțeles apoi, după reacția stârnită. Am îndrăznit să întrebăm pe ce s-au cheltuit cele 7 miliarde lei alocate prin hotărâre a Consiliului Județean Constanța (CJC) pentru buna desfășurare a acestui eveniment cultural. Am trecut peste necheful producătorului Dinu Tănase de a ne răspunde în cadrul conferinței, dar nu și peste aluzia răutăcioasă că, din cauza „răfuielilor noastre personale, nu mai are loc festivalul la Mamaia”. N-am știut că nu trebuie să deranjăm și să punem doar întrebări „periuță“, care dau bine la… răspuns. Ca dovadă că și contribuabilul este dezamăgit de ceea ce a primit pentru banii cheltuiți, pe forumul „Cuget Liber“ am primit o serie de reacții referitoare la destinația acestor bani. Am făcut și demersul oficial, adică am depus adresa înregistrată cu nr. 7368/11.07.2007 la registratura CJC. Am primit un răspuns pe măsura reacției „în direct“. Reproducem, spre știința contribuabilului, cum a găsit de cuviință să ne răspundă directorul Direcției pentru cultură, învățământ, sport, sănătate al CJC, Cristian Zgabercea, prin funcționarul Cristina Moldovanu, care a întocmit documentul: „Pentru realizarea Festivalului Internațional al Producătorilor de Film Independenți s-au solicitat servicii de producție și servicii ale agențiilor de turism. Serviciile de producție au inclus următoarele: achiziție licențe filme, asigurare transport și depozitare filme, selecția filmelor ce vor intra în concurs, subtitrare și traducere, contractarea și contactarea juriului, asigurarea resurselor umane și tehnice necesare producerii evenimentului, asigurarea energiei electrice, asigurarea premiilor, asigurarea materialelor necesare bunei desfășurări a festivalului personalizate cu însemnele festivalului, mediatizarea evenimentului, contractarea serviciilor de proiecție a filmelor și a sălilor de proiecție, asigurarea secretariatului tehnic al festivalului, realizarea conferințelor de presă, realizarea întâlnirilor dintre producători, realizatori, participanți, organizatori și presă, asigurarea organizării Galei Finale (producție, regie, scenografie, protocol). Serviciile agențiilor de turism au inclus următoarele: servicii de transport anexe și conexe, servicii hoteliere și servicii restaurant pentru echipa de producție, juriu, invitați din țară și din străinătate“. Reaua voință și bătaia de joc sunt totale, documentul nu face referire la nicio sumă. Evident că nu ne interesează să aflăm ce capitole trebuie să avem în vedere dacă am vrea să organizăm noi un festival de film. Vrem să știm în ce măsură sumele cheltuite din banii publici, deci sumele pe care le împarte Consiliul Județean din buzunarul nostru au avut rezultatul scontat, nu au depășit nivelul decenței, nu au fost plătite pe ochi frumoși și relații „umane”, au fost repartizate cu grijă, analizând mai multe oferte. Nu la fel se comportă autoritățile publice când e vorba de banii pe care îi iau de la noi. Dacă e să întârziem la plata anumitor taxe și impozite, primim la domiciliu, DEFALCAT, rubricuță cu rubricuță, ce avem de plătit, cât avem de plătit, inclusiv penalitățile! Tocmai de aceea, ne încăpățânăm să aflăm și noi, DEFALCAT, rubricuță cu rubricuță, câți bani au fost alocați, spre exemplu, pentru «mediatizarea evenimentului», atâta timp cât la conferința de presă a fost reclamat faptul că lumea nu a știut de existența acestui festival decât în ultima zi, ocazie cu care s-a și umplut Grădina de vară. Când, de altfel, rula un film multi-premiat, care nu prea are nevoie de mediatizare. De fapt, dacă am vrea să cârcotim până la capăt, am putea comenta pe fiecare element din înșiruire. Ne dorim, însă, cu tot dinadinsul, să fim onești și să fim tratați cu respect, fără „figuri de Buftea”, chiar dacă este vorba despre un festival de film.La ultima conferință de presă a ultimului Festival Internațional al Producătorilor de Film Independenți organizat pe litoral (din păcate, ultimul, dar nu noi suntem vinovați că s-au întâmplat atâtea „ghinioane”), ne-am apucat să răscolim… ce nu trebuia. Subiectul era tabu, am înțeles apoi, după reacția stârnită. 