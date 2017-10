Ciocli în halate albe

Din când în când ies la iveală cazuri dramatice din spitalele românești. Din când în când ne îngrozim, ne indignăm, ne înfuriem și am fi în stare să aplicăm legea talionului. Pacientul din Slatina, care a decedat pe targa ambulanței, demonstrează că angajații unităților medicale sunt doar vraci care poate ar trebui pedepsiți pe măsura greșelilor și lipsei de profesionalism. Reacția ministrului Sănătății a fost dură, dar nu încă pe măsura greșelii: șapte cadre medicale demise. Numai că Vasile Astărăstoaie, președintele colegiului medicilor, cel care anul trecut se dădea victima presei, cerându-le medicilor să semneze o petiție îndreptată împotriva ziariștilor, a recidivat și și-a atras oprobriul public, considerând că a fost vorba de măsuri „pripite”. Cum am mai scris și în alte rânduri, sistemul sanitar românesc are mari lacune, ca, de altfel, toată societatea românească, clădită pe șpagă, pe interese și pe nepotism. Nu putea să facă excepție sănătatea. Numai că, în spital, omul moare, nu rămâne analfabet. Stau și mă întreb câteodată dacă acei medici care au refuzat să acorde ajutor unui pacient pot dormi liniștiți. Probabil că pot, din moment ce, a doua zi, continuă să facă aceleași greșeli. Iar și iar. Dacă este să ne luăm după subiectele relatate de mass media ultimelor zile, problemele din sănătate ocupă locul fruntaș: copilul din Constanța adus pe lume cu forcepsul, bebelușul din Galați cu fractura de femur, pacientul din Slatina decedat după ce medicii au refuzat să-i acorde primul ajutor. Acesta este doar vârful icebergului. Sub „apă” sunt miile de cazuri, victimele sistemului sanitar. Despre care nu se aude nimic. Colegii oamenilor în halate albe, acuzați de culpe medicale, au grijă să „îngroape” repede cadavrul. Sunt medici care-și „dau mâna” tăind pacienți, pe motivul că fac transplanturi. Sunt medici care nu intră în sala de operație fără să tragă o gură zdravănă de tărie. Este adevărat, sunt și medici care merită tot respectul nostru, care-ți tratează și sufletul și trupul. Dar ei sunt excepția, nu regula. Uitați-vă ce tupeu au medicii din spitalul din Slatina care consideră abuzive măsurile luate de Ministerul Sănătății. Acești oameni, care au uitat că au depus în urmă cu mai mulți ani jurământul lui Hipocrate - singurul pe care dacă l-ar respecta, n-am avea morți cu zile - fac conferințe de presă și acuză conducerea Ministerului Sănătății de hotărârea luată. Rușine! P.S. Îl ascult pe Astărăstoaie dând declarații la televizor și simt că-mi ia foc sângele în vine. Reprezentantul colegiului medicilor, organism care nu face decât să colecteze taxele cadrelor medicale, plânge că nu sunt legi în sănătate, că s-a schimbat ministrul și nu s-a putut implementa și la noi sistemul sanitar din celelalte țări europene. În afară de faptul că nu vom fi în stare să copiem modelul din Italia, spre exemplu, pe care l-am testat pe pielea mea în vara trecută, consider că nu îți trebuie legi ca să fii om! Un medic ar trebui să-și respecte jurământul și vocația. Dacă ar fi așa, n-am avea morți cu zile.