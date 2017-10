Cine atacă primul

Sâmbătă, Hașotti a anunțat că pelediștii constănțeni se întorc la PNL, iar duminică, Iustian a arătat că sensul este invers. De fapt, ar fi împotriva naturii ca, în acest moment, să se înregistreze o migrație dinspre PLD spre PNL. În condițiile în care peneliștii sunt varză în sondaje, iar guvernul Tăriceanu este amenințat de o moțiune de cenzură în toamnă, în condițiile în care trebuie să joace cum le cântă social-democrații pentru a se menține la putere, este greu de crezut că cei care împărtășesc convingerile și doctrina liberale ar avea alt impuls decât acela de a fugi când li se oferă o alternativă. Alternativa fiind reprezentată de Theodor Stolojan, prieten bun cu Marinarul, și de alte figuri care se manifestă, la nivel național, cu oarecare decență și rațiune în aparițiile publice, cu atât mai logică pare fuga din PNL. Nu zic că Iustian, liderul constănțean al PLD, ar fi un personaj plin de farmec, unul care atrage ca un magnet, care face prozeliți numai arătându-se mulțimii, dar nici nu este politicianul obișnuit, cu interese personale copleșitoare și cu multe bube-n cap, cel care caută să te păcălească, să te înregimenteze într-un partid și să te manipuleze întru atingerea propriilor obiective. Este un intelectual de treabă, care vorbește încet, calm, de multe ori peste înțelegerea audienței sale și membrului simplu de partid, uneori eliptic, mizând pe un bagaj de cunoștințe care în general lipsește partenerilor de discuție sau raportându-se, nu știu cu câtă sinceritate, la valori pe care unii le văd depășite, ca profesionalismul, munca și cinstea. Sincer, mă și mir cum reușesc unii să îl atace, să scrie de rău despre el, omul neoferind vreun motiv solid, în afară de acela că, într-adevăr, nu are stofă de lider de partid. Aceia care s-ar fi simțit în stare să conducă mai energic filiala PLD Constanța au tot încercat să-l sape pe Iustian, iar când s-au convins că liderii naționali îl susțin nesmintit, au cotit-o înapoi spre PNL. Ceea ce a oferit liberalilor prilejul să atace pentru a se apăra de lovitura ce avea să vină. A fost o mișcare inteligentă, care a micșorat daunele de imagine ale trecerii PNL Năvodari la PLD. Pentru că, în politica românească, mai mult decât faptele, contează cine are gura mai mare și iese primul la atac.