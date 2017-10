Celularu’ care dă de gol mitocanu’

Pentru a opta oară, spectacolul „Străini în noapte” a adunat în sala Casei de Cultură a sindicatelor din Constanța mult popor. Am spus popor și nu lume bună, pentru că nu toți cei care ajung într-o sală de spectacol dau dovadă de rafinament cultural și bun simț. Și poate mai special ca niciodată, marți seară, Florin Piersic a ținut să iasă înainte de reprezentație în fața publicului și să ne roage pe toți, insistent, să ne închidem telefoanele mobile, pentru că este o piesă grea, cu momente de maximă sensibilitate și trăire, care necesită o atmosferă pe măsură. După care ne-a istorisit o „întâmplare” (cam… fumată) cum i-a luat unui mitocan telefonul care suna în timpul spectacolului și s-a conversat cu soția acestuia care habar n-avea că res-pectivul venise cu… amanta. Din FOARTE MARE NEFERICIRE, în momentul de maximă concentrare, când Emilia Popescu (care a interpretat excepțional toate cele patru variante de… rol) dezvăluie în cele din urmă adevărata sa misiune și amândoi actorii plâng pe scenă, redescoperindu-se peste prea mulți ani ca tată și fiică, de undeva din primele rânduri se aude o sonerie. Florin Piersic îl atenționează pe respectivul doar cu un deget, ca mai apoi, câteva replici mai târziu, să-l „trimită” în categoria TÂMPIȚILOR, conform scenariului, dar cu același deget! Că s-o fi simțit sau nu respectivul și toți cei care au mai deranjat atât interpretarea actoricească, dar și vizionarea cu celularele lor deschise e greu de crezut. Această categorie de mitocani care habar n-au să folosească un telefon mobil și nu-l închid sau nu-l dau pe silențios pentru că nu știu sau pentru că sunt atât de bătuți în cap încât cred că acel apel este mai important decât orice altceva în jurul lor, ar trebui scoși în șuturi afară din sală. Pentru că nu s-a întâmplat numai marți seară, ci se întâmplă peste tot, la toate spectacolele la care am mai ajuns să-i descoperim cu scârbă în săli. Cu-atât mai mare mi s-a părut mitocănia cu cât chiar el, marele actor Florin Piersic îți spune omenește că partenera lui - Emilia - are un rol greu și este dată peste cap de „interpelările” celularelor. Și ne mai mirăm de ce se duce dracului țara asta…