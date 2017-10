Ce vrea poporul

După capitularea din mai 1945, unul din capii regimului nazist - spre rușinea mea nu mai știu care din ei, pare-se propagandistul Goebbels - a încercat să explice monstruozitatea celui de-al treilea Reich aruncând oalele în capul nației teutone: „Am fost simpli, pentru că poporul este simplu. Am gândit primitiv, pentru că poporul este primitiv. Am fost agresivi, pentru că poporul este radical”. Mi-am adus aminte de aceste argumente atunci când am auzit cum a motivat președintele României respingerea modificărilor Codului de Procedură Penală propuse de Guvern: enumerând numele unor domni care ar fi scăpat de sub urmărirea penală în secunda imediat următoare intrării în vigoare a noului act normativ. Evident, adversarii (cam tot eșichierul politic) s-au bășicat pe motiv că nu se cuvenea ca, în calitate de șef al statului, Traian Băsescu să facă nominalizări precum Tender, Năstase, Mazăre, Mihăilescu, Șereș și alții. Însă - și aici ajung la motivul pentru care am început cu acel citat - Băsescu știe că asta așteaptă poporul de la el. Drept urmare, dacă poporul vrea să vadă cum sare sângele din corupți, atunci pe ei, pe mama lor! Poporul se smiorcăie că oamenii din fruntea țării nu au altceva de făcut decât să-și spargă capetele la cotitură. Numai că, în abisurile subconștientului colectiv, poporul vrea să vadă cum Băsescu sare la beregata lui Tăriceanu, cum Iliescu îl scarmănă pe Geoană și invers, mai vrea să audă și cum Prigoană o trimite grațios pe Bahmuțeanca la mă-sa, cum Monica susține examen oral în genunchi în fața lui Irinel, cum Andreea Marin se păruiește cu Răduleasca în prime-time, cum Becaaaaali se porcăiește cu toată lumea. Să fie limpede: nu sunt fan Băsescu, după cum nu sunt fan Becali, Tăriceanu, Vadim etc. Dar pe mine nu m-a deranjat, ca pe ciurda de analiști politici (ce aiurea sună analist politic... mă duce gândul la politica făcută cu anusul) faptul că, de la un pupitru oficial, din inima țării, de la Cotroceni, șeful statului se folosește de motivarea refuzului de promulgare a unei legi pentru a mai arăta cu degetul spre cei pe care-i consideră vinovați de starea căcănie a națiunii. Așa cum toți cei care au încălzit scaunele prin Victoriei au fost în stare să dea ordonanțe cu dedicație, așa cum pe parlamentari îi prinzi în păr în Casa Poporului doar când se votează majorarea lefurilor și sumelor pentru chirie, de ce nu s-ar apuca și Băsescu să bârfească oficial pe seama lui Tender, Năstase, Mazăre, Șereș, Mihăilescu și alții? Președintele este iubitor de scandal, pentru că poporul este iubitor de scandal.