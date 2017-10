Caricatura

Tusac or not tusac, au avut de ales mangalioții la locale. Și au ales Tusac, cu toate conotațiile posibile. Pentru că tot am început cu un calambur care a circulat în campania electorală, mie numele ăsta îmi sună ca un fel de mâncare și cred că asta și este, un ghiveci conținând multă, multă mazăre. În efortul de a-și clădi o imagine sau de a-și face chip cioplit, noul primar a început prin a-și pune numele pe bannere afișate la orice manifestare ar avea loc în municipiul din sudul litoralului. Nu vă sună cunoscut? A încercat să creeze câte o clonă pentru fiecare realizare a fostului primar, Iorguș, inscripționându-le cu propriul nume, a creat clone PSD pentru funcționarii din primărie și vrea să fie popular precum primarul din Constanța de la care a luat modelul. L-am văzut la gala actorilor HOP, unde a avut un discurs incomprehensibil și fără legătură cu evenimentul, din care am înțeles doar că, atunci când spune Mangalia, în mintea lui aude Callatis (!!?). Profitând de faptul că Mangalia nu se află în centrul atenției, precum Constanța, Tusac s-a dedat la exagerări pe care nici Mazăre nu le îndrăznește. Acest primar are impresia că poate crea o enclavă PSD în care nimeni să nu mai sufle fără aprobarea sa. Încearcă să elimine orice informație care ar putea interfera cu ceea ce s-ar putea numi cultul personalității sale. A scos presa de opoziție din lista celor către care trimite comunicate, se simte dator să se adreseze jurnaliștilor potențial periculoși, înainte de fiecare ședință de consiliu, sugerând concluzii și avertizându-i că, într-un fel sau altul, vor trage consecințele dacă vor scrie altfel decât și-ar dori el. Mai mult, Primăria având abonament la „Cuget Liber”, la fel ca multe alte instituții pentru care nevoia de informație este stringentă, Tusac și-a instruit oamenii să nu mai primească ziarul, iar difuzorul este tratat cu dispreț și izgonit de câte ori încearcă să-și îndeplinească obligația contractuală. Motivul pe care îl invocă cucoanele de la Primărie este același mereu: „Păi cum să luăm ziarul dacă scrieți de rău de noi?” Ete fleoșc! De parcă am avea printre obiectivele jurnalistice ridicarea unei statui primarului de Mangalia! De parcă nu ar fi avut românii parte destul de cultul personalității prin ziare! De parcă nu ar fi de ajuns ziarele de partid care cu asta se ocupă! Ne interesează să-i informăm pe cetățenii Mangaliei care este realitatea și cu ce s-au ales în urma votului din iunie, și nu să ne înscriem în corul lăudătorilor. De exemplu, iată niște informații pentru Tusac, și el cetățean al Mangaliei: trăim într-o democrație și am intrat în Uniunea Europeană, deci este inutil să încerci să pui pumnul în gura presei; nu ne mai putem întoarce la vremurile când era simplu să o faci; or fi comuniști în PSD, dar nu-și mai pot face mendrele pe față ca odinioară… Și încă ceva: cel care-i este „role model“, și l-am numit pe primarul de Constanța, are și el abonament la Cuget Liber, are oameni care îi fac zilnic dosare cu articolele importante din toate ziarele, nu doar din cele care îi aduc elogii. Dar așa este când încerci să copiezi pe cineva, fiind mai simplu și mai puțin solicitant pentru creier decât să găsești soluția proprie. Ai tendința de a exagera anumite trăsături și îți iese o caricatură. Tusac.