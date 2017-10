Campania lu’ peşte

Campania lu’ pește

În regulă, a început campania electorală pentru localele de la 1 iunie. Pe persoană fizică, vorba unui primar care încă este, mi-am îngroșat șoriciul în mod natural, pregătindu-mă sufletește să rezist asediului panourilor, afișelor, posterelor inestetice... Ai spune că ori candidații, ori realizatorii materialelor de propagandă sunt tâmpiți. Ori, cel mai probabil, ne cred pe noi tâmpiți. Sloganurile? Răsuflate, cu priză poate doar la populația oligofrenă din vreun colț împuțit de județ. Platforme-program? Sincer, nu am remarcat nimic notabil. Din câte se pare, șutul subversiv în testicolele contra-candidaților este, deocamdată, metoda preferată de a atrage voturi. Suntem în 2008, nu?, și tot ce am remarcat până acum au fost eternii mititei („smalls”, vorba reclamei), veșnicele halbe de bere, neasemuitele pomeni electorale. Contabilizabile pe degetele unei singure mâini sunt promisiunile care au șanse de realizare de peste 50 de procente. În rest, praf și pulbere. Noul, ineditul, neconvenționalul se lasă încă așteptat în peisagistica electorală băștinașă, ceea ce demonstrează faptul că degeaba ne dăm al doilea, al treilea cel mai important oraș al țării, dacă nivelul discernământului politic se măsoară încă în termeni de mici sfârâind fericiți pe grătar. Ah! Ar fi totuși ceva nou: apariția unei noi televiziuni locale, cu scopul de a contracara, măcar aparent, greutatea celeilalte trompete partinice existente până acum. Măcar vom viziona propagandă pentru două partide în loc de unul singur. Se prea poate ca această mutare pe piața media locală să echilibreze balansoarul voturilor, se prea poate ca acest nou emițător de gargară televizată să determine electorii să-și modifice sensibil opțiunile și să avem parte de un al doilea tur de scrutin mult mai strâns decât ar fi fost de prevăzut în urmă cu, să zicem, un an. Altfel, nimic nou pe frontul de sud-est.