Braconierul, frate cu organul

Copacii cad sub secure, iar delfinii sfârșesc în plasele braconierilor. Aceasta este România: țara unde nivelul de trai al celor puși să vegheze la respectarea legii de mediu crește proporțional cu numărul copacilor doborâți sau al peștelui din plasele de pescuit ilegale. Deși plătim autorități de mediu, poliție de frontieră, inspecție de stat, totul pare să fie în zadar. Firavele tentative de prindere a braconierilor se îngroapă repede, dacă nu la poliție sau la parchet, cu siguranță în fața judecătorilor. Nu am văzut nici un hoț de păduri și niciun braconier din Marea Neagră care să ajungă după gratii. În schimb, am rămas mută față de zelul magistraților care nu s-au lăsat până când nu au încarcerat două bătrâne care s-au certat cu vecinii pentru un petic de pământ. Dovezile de braconaj în Marea Neagră sunt cât se poate de clare, numai cei care trebuie să le vadă adoptă politica struțului. Și le merge bine. Moartea delfinilor în plasele de pescuit a fost o dovadă cât de poate de clară a faptului că în Marea Neagră se pescuiește cu setci și cu alte unelte interzise. Braconierii au pe conștiință moartea a 44 delfini numai în acest an. Exemplarele tinere, unii chiar pui, cu o stare de sănătate foarte bună, s-au prins în plasele braconierilor și au sfârșit tragic. Autoritățile au venit, au constatat și au plecat. Oare câți delfini trebuie să moară pentru ca autoritățile să-și facă treaba? Suntem semnatari ai unor convenții de protejare a delfinilor din Marea Neagră, ne-am asumat anumite responsabilități. Un filaj pe mare, al forțelor de poliție, acțiune supervizată de un elicopter, ar aduce dovezi clare ale infracțiunii. Prinși în flagrant, braconierii de pe mare cât și cei care-i supraveghează de pe uscat, ar cădea direct în „plasa legii”. În afară de braconierii turci, singurii prinși în apele teritoriale românești, niciun alt infractor n-a ajuns după gratii. Adevăratul pericol pentru ecosistemul din Marea Neagră vine, zi de zi și noapte de noapte de pe teritoriul românesc.