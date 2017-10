Bătălia pentru comisii

În fotbalul românesc, comisiile de judecată sunt foarte importante. Poate mai prețioase chiar decât un gol de-al lui Dănciulescu sau o paradă a lui Zapata. Cele două foruri care fac jocurile în soccer-ul autohton, Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal, n-au picat la pace în ceea ce privește „păstorul" comisiilor, motiv pentru care se va apela la instanțele civile. Mitică de la Ligă este cel mai înverșunat: „Legea e clară, comisiile sunt la Ligă, numai un tâmpit n-ar înțelege!". Uns cu toate alifiile, Dragomir nu va da în judecată federația, ci va veni cu o întâmpinare, prin care va cere ca „disciplina", „apelul" etc. să revină în parohia sa. Acolo unde au fost, de altfel, la începutul sezonului, după care au fost transferate la FRF. La rândul său, boss-ul federației, Mircea Sandu, recunoaște că s-au făcut presiuni asupra sa. Oare cine să fi făcut aceste presiuni? În niciun caz nea Pastilă, îngrijitorul de teren. Cei ce pun mâna pe telefon să-l sune pe Nașu' sunt îmbrăcați la costume la patru ace, coboară din limuzine de lux, sunt filmați la „oficială" scoțând strigăte de luptă precum eroii Greciei antice, se plimbă cu trăsurile sau cu veliere de lux și împart bani în stânga și-n dreapta, obligatoriu cu un cameraman TV în spate. Dar, la ce e bună o comisie la casa omului? Simplu, la judecata litigiilor dintre cluburi, la împărțirea dreptății, la protecția intereselor. N-au trecut decât două etape, și comisiile au și tras primele tunuri: două cartonașe roșii anulate, blândețe excesivă în „cazul Neaga", ridicarea sancțiunii acordată inițial clubului Dinamo. E limpede, cine controlează comisiile are puterea. Dar normal ar fi ca, într-un campionat mai aprig ca niciodată, în care miza o reprezintă milioanele de euro ale Ligii Campionilor, aceste comisii să își păstreze independența și verticalitatea, indiferent dacă aparțin federației sau ligii. Nici patronii, care investesc bani mulți din propriul buzunar, nici antrenorii, mare parte foști componenți ai Generației de Aur, nu mai vor ca meciurile să se joace prin birouri. Bătălia pentru comisii continuă, însă, la tribunal.