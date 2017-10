Bacalaureatul - o marfă de vânzare

Trebuie să fii ori beat, ori să te cheme Cristian Adomniței să ajungi să afirmi, în plin scandal mediatic, dovedit ca fiind fraudulos, că examenul de bacalaureat de anul acesta a fost cel mai corect din 1990 încoace. Scriu toate acestea imediat după ce am văzut o parte din conferința de presă organizată, ieri, de Ministerul Educației și Cercetării, dar mai ales după ce am descoperit că la unul din colegiile constănțene s-a copiat. În catalog au note de 3 și 4 în teze la matematică, iar ei au promovat proba cu pricina cu note peste 8!!! Cel mai trist este că se ucid din fașă inițiativele de dovedire a fraudelor și că, atât timp cât elevii și părinții refuză să vorbească deschis despre banii pe care i-au dat pentru a cumpăra examenul, ministrul și secretara de stat Zvetlana Apreoteasa vor avea nemărginitul tupeu de a ieși în față cu premierele pe care le-a înregistrat această ediție de bacalaureat. Cum e posibil să te lauzi cu o amărâtă căzută în plasa DNA, o directoare de la un liceu particular ca fiind marea captură, când, de fapt, din cei 72.951 de profesori implicați mulți, mult prea mulți s-au înscris în comisiile de supraveghere tocmai pentru că știu că le mai iese un ban? Pe cine mințiți, de fapt, lăudându-vă cu elevii și profesorii eliminați, când de fapt ei reprezintă un procent infim din marea masă ieșită „învingătoare”, dar care mai tremură, domnule ministru, văzând că nu se mai termină odată acest scandal? Nu așteptam scuze și nici demisii, dar ca mass-media să fie din nou vinovată pentru că pune prea mare preț pe corectitudinea acestui examen, ca, de altfel, și a tezelor cu subiect unic este dovadă de maximă lașitate. Ne-am fi așteptat ca în contraofensivă la toate semnalele presei, ministrul să le sugereze inspectorilor școlari generali din județele cu procente imense de promovabilitate să testeze cât de adevărate sunt notele foarte mari căpătate la materii care în catalog cu greu au putut fi promovate. Prin sondaj, se puteau verifica anumite licee ale căror elevi știm prea bine că n-au cum să ia 10, spre exemplu, la faimosul, colocvialul examen oral de limba și literatura română, în condițiile în care abia s-au târât printr-un liceu la seral. Către ce ne îndreptăm tot mințindu-ne cu promovabilități prefabricate? Către generații de miniștri care distrug ROMÂNIA!