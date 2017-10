Bacalaureaţi de 2 lei

Bacalaureați de 2 lei

Ușor, ușor, că nu v-am făcut proști, stimabili liceeni de-a XII-a! E vorba de măsura cu care v-a „cântărit” examinarea orală Ministerul Educației. Per bucată de elev examinat, profesorul din comisie va primi 2 lei. Per bucată de lucrare scrisă evaluată, același profesor va primi 4 lei. Așadar, măsurați precum legătura de legume în piață, cât o apă minerală, mai ieftin decât o parcare și exemplele n-au înce-tat să abunde de la aflarea veștii, profesorii au fost zilele acestea poate cea mai căinată clasă socială. Dincolo de așa-zisele „frământări” ale liderilor sindicali de carton, ofticați că nu le iese nici de data aceasta sabotarea examenului de bac, cadrele didactice vor merge la toate probele, conștiente că acești liceeni nu au nicio vină că s-a ajuns în această dramatică situație. O generație catalogată „tâmpită”, care nu merită să i se aloce mai mult decât se alocă pentru sindrofii cu acte-n regulă. Outsiderii dau ca sigură „trucarea” probelor scrise, în sensul „mânjirii” celor care vor supraveghea trei ore, în picioare, la clasă, pentru 25 lei. În fond, sacrificarea vacanței are și ea prețul ei! Scenariile merg atât de departe încât unii, mai în glumă, mai în serios, se gândesc că, pe cât de gros va fi plicul, pe atât de multe oferte li se vor pune la dispoziție… Mai rămâne o singură problemă! Adolescentul e teribilist și se va lăuda în târg cu isprava lui. Iar ce urmează, probabil, va depinde de la caz la caz, în funcție de cât de mari sunt pilele celui în culpă. Partidul va decide!